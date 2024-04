Ako Rusi fanatizujú deti na dočasne okupovaných územiach a robia z nich zabijakov

Rusi na deti v okupovaných územiach používajú nátlak, aby „zabudli“, že sú Ukrajinci, a tvrdia, že samotný štát by nemal existovať.

Článok je preloženou a upravenou verziou textu partnerskej redakcie Babel

V Rusku a na dočasne okupovaných územiach pokračujú okupanti v zavádzaní vojnovej propagandy v predškolských zariadeniach a vo vzdelávacích inštitúciách. Okupanti šíria nenávistné prejavy a protiukrajinskú propagandu.

Rusi venujú osobitnú pozornosť deťom z dočasne okupovaných území: používajú nátlak, aby „zabudli“, že sú Ukrajinci, a tvrdia, že samotný štát by nemal existovať. Aby to bolo účinnejšie, okupanti sa snažia propagovať ruské ozbrojené sily, sovietske zvyky a sviatky, ruský „pôvod“ Ukrajincov a ďalšie protiukrajinské tézy.

Deti s hračkárskymi samopalmi. Zdroj: Reuters

V tomto článku sa Bachmut IN.UA zaoberá tým, ako Rusi šíria vojnovú propagandu medzi deťmi, najmä na dočasne okupovaných územiach, a ako realizujú takzvanú vlasteneckú výchovu medzi tínedžermi.

Deň obrancov Ukrajiny sa oslavuje 14. októbra

Rusko nedávno oslávilo takzvaný Deň obrancu vlasti, ktorý sa od sovietskych čias každoročne slávi 23. februára. Treba poznamenať, že na Ukrajine bola oslava tejto udalosti zrušená, namiesto toho bol vyhláškou prezidenta Ukrajiny zo dňa 14. októbra 2014 ustanovený sviatok Deň obrancov Ukrajiny, ktorý sa každoročne oslavuje 14. októbra.

Zatiaľ čo v Rusku je tento sviatok bežným zvykom, na okupovaných územiach ide o násilné zavádzanie sovietskych hodnôt: deti mali v školách tematické a vyučovacie hodiny. Bežnou praxou je aj pozývanie armády, údajne preto, aby „vďační“ školáci mohli vidieť vojakov a dať im pekné darčeky. Tento sviatok sa tak využíva ako ďalší akt nastoľovania vojny a šírenia nenávistných prejavov.

Sviatok 23. februára na dočasne okupovaných územiach

Podobné stretnutia sa organizovali napríklad v okupovanej doneckej oblasti. Propagandisti neprezradia, kde presne. Deti na fotografiách majú rozmazané tváre. Ak sú to však hrdinovia, ktorí „zachránili“ pokojný donecký región, a deti môžu podľa Rusov žiť v bezpečí, prečo sa to potom utajuje? Bohužiaľ, odpoveď sme nenašli. Na fotografiách sú deti s rozmazanými tvárami, oblečené v tričkách s logom organizácie Hnutie prvých (Dviženije pervych) a s krabičkami s písmenami „Z“. Toto je jeden z príkladov, ako okupanti vymývajú deťom mozgy.

Okupanti sa stretli so školákmi v okupovanom doneckom regióne. Zdroj: Foto z ruských zdrojov

Hnutie prvých (Dviženije pervych) zahŕňa stovky jedinečných programov na výchovu a rozvoj jednotlivca, aktívnej a zodpovednej mládežníckej komunity, ktorá si cení úctu k tradíciám a kultúre národov Ruska, historickú kontinuitu a účasť na osude krajiny, kde hlavnou hodnotou vždy bola, je a bude rodina. Tieto informácie sú zverejnené na oficiálnej webovej stránke hnutia.

Pri príležitosti druhého výročia plnohodnotnej invázie sa stretnutia s okupantmi konali aj na ďalších okupovaných územiach Ukrajiny: na Kryme, v chersonskej, záporožskej, doneckej a luhanskej oblasti. Ruské ozbrojené sily tam rozprávali o údajne dvojročnej histórii „špeciálnej vojenskej operácie (ŠVO)“, chronológii udalostí okupácie ukrajinských území od roku 2014 a ďalších agresívnych tézach zameraných výlučne na podnecovanie nenávisti detí voči Ukrajine.

Útočníci v škole v okupovanej luhanskej oblasti. Zdroj: Foto z ruských zdrojov

Okrem stretnutí sa v školách konali podujatia, na ktorých boli deti oblečené do vojenských uniforiem zo sovietskej éry, deti kreslili „vlastenecké“ obrázky so symbolmi Ruskej federácie a DĽR (Donecká ľudová republika), predstaviteľmi ruskej armády a Kremľa a organizovali rôzne pseudovlastenecké koncerty.

Na účely propagandy sú deti oblečené do vojenských uniforiem. Zdroj: Foto z ruských zdrojov

Je zrejmé, že sabat s názvom Deň obrancov vlasti je súčasťou údajného výchovného úsilia s mladou generáciou, ktorá je zraniteľná a možno jej niečo vnútiť. Okupačná vláda je rozhodnutá, že deti by mali donášať na rodičov s proukrajinským postojom. Je to jedna z úloh Hnutia prvých, ktorého kurátori sa údajne venujú ideologickému vzdelávaniu žiakov.

Z toho vyplýva, ako sa líšia názory vo vzdelávacích inštitúciách a doma. Podobná agitácia a propaganda sa používali v školách počas Stalinovej diktatúry. V súčasnosti sa konajú špeciálne výchovné „besedy“ s rodičmi za účasti zástupcov orgánov činných v trestnom konaní vrátane federálnej bezpečnostnej služby.

Ruské školy: rozhovory o dôležitom

20. júna 2022 Rusko oznámilo zavedenie takzvaných rozhovorov o dôležitom v základných a stredných školách – povinná hodina, ktorá sa koná raz týždenne. Tieto triedy sa podľa propagandistických zdrojov zaoberajú a diskutujú o konkrétnej téme, ktorá je spoločná pre všetky triedy a školy vrátane tém súvisiacich s „občianskou a vlasteneckou výchovou“:

historická pamäť,

generačná kontinuita,

vlastenectvo – láska k vlasti,

láskavosť, dobré skutky,

rodina a rodinné hodnoty,

ruská kultúra,

veda v službách vlasti.

V skutočnosti sa tieto podujatia na dočasne okupovaných územiach zameriavajú aj na propagáciu ruských hodnôt vrátane ospravedlňovania vojen Ruska proti iným štátom, popularizácie Sovietskeho zväzu a ruského vojenského a politického systému. Napriek tomu je téma takzvaného ŠVO prioritou v diskusii. Hodina sa začína vztýčením ruskej vlajky a vypočutím ruskej hymny.

Téma Dňa obrancu vlasti je predmetom diskusie vo všetkých triedach. Najmä po vypočutí propagandistických materiálov majú študenti splniť interaktívnu úlohu na upevnenie svojich vedomostí.

Okrem tém o vojne a sovietskej minulosti sa žiaci učia byť lídrami vo všetkých oblastiach a mať „úctivý“ postoj ku krajine vo svete. Na týchto hodinách sa však so žiakmi nediskutuje o skutočnom obraze súčasného Ruska, medzinárodne izolovaného, pod veľkou hromadou sankcií.

Medzi rečníkmi sú najvyšší ruskí predstavitelia, herci a učitelia. Hoci sú tieto „hodiny“ podľa ruských zákonov zdanlivo voliteľné a nepovinné, predstavitelia školstva v regiónoch zdôrazňujú, že neúčasť na týchto hodinách sa považuje za záškoláctvo.

Čo sa učí na hodinách „rozhovory o dôležitom“. Zdroj: Snímka obrazovky

Deti so samopalmi a vo vojenských uniformách

Účet Astra na Telegrame nedávno zverejnil video o hračkárskom raketovom systéme Iskander. Táto hračka je určená pre deti vo veku od 2 do 6 rokov a dokáže vystreľovať malé plastové rakety. Pôvodným zdrojom videa je obchod s hračkami v Kazani.

Hračka Iskander. Zdroj: Snímka obrazovky

V jednej z materských škôl v ruskom meste Pervouralsk sa deti museli plaziť po snehu s hračkárskymi samopalmi. Podľa organizátorov sa tento fenomén konal v rámci vojensko-patriotického sviatku, ktorý údajne vyvolal u detí „búrku emócií“.

„Je to vojensko-športový festival, ktorý deťom prináša búrku emócií. Súčasne je to skvelá príležitosť zabaviť sa, ukázať svoje schopnosti a získať užitočné zručnosti,“ komentujú podujatie organizátori.

Deti v materskej škole s hračkárskymi samopalmi. Zdroj: Foto z ruských zdrojov

Po plnohodnotnej invázii sa okupačné orgány všetkými možnými spôsobmi snažili zaviesť do vzdelávacieho systému na dočasne okupovaných územiach hodiny s „osloboditeľmi“, ktorí mali žiakom rozprávať o „odvahe“ ruskej armády, organizovať rôzne podujatia a hlavne oboznamovať žiakov so zbraňami.

V predchádzajúcich materiáloch sme už opísali, aké aktívne a zároveň nebezpečné sú takéto podujatia. V záujme propagandy a agitácie však okupanti nemienia ľutovať žiadne dieťa, pretože veria, že sú to budúci „obrancovia vlasti“.

Deti sa tak zdanlivo hravou formou zoznamujú so svojím budúcim vybavením – zbraňami. Nie je nevyhnutné, aby tieto zbrane boli použité proti Ukrajincom, keďže Rusi dokázali za viac ako 30 rokov vyvolať nejeden vojenský konflikt: Po invázii do Moldavska a vytvorení kvázi Podnesterskej ľudovej republiky nasledovala vojna v Čečensku, ktorá trvala viac ako 12 rokov a viedla k úplnej okupácii časti Kaukazu, invázia do Gruzínska v roku 2008 a vytvorenie Abcházska a Južného Osetska a invázia na Ukrajinu v roku 2014, kde vojna stále pokračuje.

Kadetské triedy v školách

Ešte pred plnohodnotnou inváziou sa na okupovaných územiach začal zavádzať systém „kadetských tried“. Konkrétne to bolo pozorované na Kryme, v okupovanom doneckom a luhanskom regióne. Kým na Kryme sa tieto triedy formovali podľa ruského systému, v Doneckej a Luhanskej demokratickej republike sa formovali len s „podporou“ Rusov. Po anexii území v roku 2022 ruské orgány činné v trestnom konaní začali aktívnejšie zriaďovať špecializované triedy na okupovaných územiach.

Ich cieľom je vytvoriť budúcu personálnu rezervu pre ruské štátne orgány vrátane miestnych ministerstiev vnútra, mimoriadnych udalostí, pohraničných služieb, vyšetrovacieho výboru Ruska, federálnej bezpečnostnej služby a ďalších orgánov činných v trestnom konaní. Počas štúdia v týchto útvaroch študenti absolvujú intenzívny fyzický výcvik, zaobchádzanie so zbraňami a vlasteneckú výchovu. Študenti pokračujú aj v štúdiu klasických školských osnov.

V roku 2023 vyšetrovací výbor Ruska oznámil otvorenie kadetských tried v takzvanom Luhanskom vzdelávacom komplexe pomenovanom po pilotovi – kozmonautovi G. T. Beregovoyovi. Tieto inštitúcie majú vychovávať budúcich zradných štátnych zamestnancov, ktorí budú skladať prísahu vernosti Rusku a konať proti Ukrajine.

Dievčatá v uniformách sa učia rozoberať samopal. Zdroj: Foto z ruských zdrojov

V roku 2021 Serhij Horbatenko, novinár Donbas.Realii, vo svojom článku písal o kadetských útvaroch v školách v Luhanskej ľudovej republike. Uverejnil článok o otvorení kadetského útvaru pre chlapcov a dievčatá v okupovanom Antracyte v luhanskej oblasti z iniciatívy strany Jednotné Rusko (JR). Iniciátorom bol najmä Viktor Vodolatsky, ktorý je poslancom štátnej dumy z tejto frakcie. Podľa plánu okupanta sa mal kadetský útvar stať „najlepšou kadetskou inštitúciou v Rusku“.

Poslanec štátnej dumy Viktor Vodolatsky. Zdroj: Foto z ruských zdrojov

„Jednotné Rusko dnes poskytuje maximálnu podporu a pomoc obyvateľom Donbasu. Otvárame ďalší kadetský útvar, tentoraz v meste Antracyt. Bude jedinečný. Dúfam, že sa stane najlepším v Rusku,“ povedal Vodolatsky, člen strany JR.

Tento útvar mal byť otvorený v roku 2021, keď Luhanská a Donecká republika neboli anektované Ruskom, ale ovládané len miestnymi lídrami, a Rusko v tom čase údajne tieto pseudorepubliky neuznalo.

Inými slovami, ešte pred plnohodnotnou inváziou Rusko uvažovalo o otvorení špecializovaných vzdelávacích inštitúcií podľa vlastných predstáv. S najväčšou pravdepodobnosťou boli na front vyslaní absolventi, ktorí v čase invázie mali už 18 rokov a stali sa súčasťou „štátnych orgánov Luhanskej a Doneckej ľudovej republiky“ alebo boli študentmi špecializovaných vysokých škôl. Rusko siahlo po každej príležitosti, aby využilo nielen svoju vlastnú pravidelnú armádu, ale aj mladých ľudí z okupácie, ktorí sa neskôr stali bojovníkmi „ľudových milícií“.

Študenti kadetských tried údajne skladajú prísahu. Zdroj: Foto z ruských zdrojov

Ruská „junarmija“

Ďalším vojenským mládežníckym a vojenským združením v Ruskej federácii, ktoré propaguje vojenské záležitosti a účasť vo vojne proti Ukrajine, je „junarmija“. Taktiež aktívne verbuje mladých ľudí vo veku od 8 do 18 rokov. Táto organizácia pôsobí na okupovaných územiach a zapája do svojej činnosti aj školákov. V predchádzajúcom spravodajskom súhrne sme vás informovali o tom, ako školákov zo Starobilského okresu privážajú do mesta Sorokyne (Krasnyi Luch), aby zložili prísahu „junarmija“.

To isté sa deje aj v ďalších vzdelávacích inštitúciách v luhanskom regióne a na iných okupovaných územiach. Táto organizácia poskytuje mladým ľuďom vojenský výcvik a zavádza ideológiu rasizmu a nenávisti voči Ukrajine.

Junarmija je celoruské detské a mládežnícke vojensko-patriotické verejné hnutie, ktoré vzniklo v roku 2016 z iniciatívy ministra obrany Ruskej federácie Sergeja Šojgua. Symbolom „junarmije“ je vták s hviezdou uprostred. Je to ako ctiť si zvyky zo sovietskej éry, najmä z čias pionierov.

Od januára 2022 bolo na Kryme a v Sevastopole vytvorených 874 jednotiek „junarmije“, ktorých súčasťou je viac ako 29-tisíc detí; nie je presne známe, koľko členov má teraz, ale okupačné úrady naďalej aktívne verbujú mladých ľudí.

V roku 2022 prokuratúra Krymskej autonómnej republiky a mesta Sevastopol uviedla, že kurátori hnutia plánujú zapojiť každého desiateho školáka.

„Medzi ciele tohto hnutia patrí vychovať generáciu schopnú brániť vlasť so zbraňou v ruke. A o dobrovoľnosti takéhoto ‚vzdelávania‘ nemôže byť ani reči. Podľa prokuratúry autonómie mali okupanti v pláne do konca roka 2024 naverbovať do radov ‚junarmije‘ každého desiateho školáka. Všetky tieto skutočnosti sú zaznamenané v rámci trestného konania prokuratúry autonómie,“ uviedla prokuratúra vo vyhlásení zo 17. januára 2022.

Dievčatá z radov „junarmije“ pochodujú v uniformách. Zdroj: Foto z ruských zdrojov

Propagácia vojny medzi deťmi

Ukrajinské orgány kvalifikujú takéto konanie ako vojnový zločin, najmä kvôli vojenskej propagande a zapojeniu sa do hnutia.

„Takéto konanie okupantov kvalifikujeme ako vojnový zločin podľa čl. 438 trestného zákona Ukrajiny (porušenie zákonov a zvyklostí vojny), keďže propaganda zameraná na zabezpečenie dobrovoľného náboru civilistov je zakázaná článkom 51 ods. 1 Dohovoru o ochrane civilných osôb za vojny z roku 1949,“ vysvetlila prokuratúra Krymskej autonómnej republiky a mesta Sevastopol.

Ukrajinské orgány činné v trestnom konaní podozrievajú kurátorov a osoby zapojené do náboru detí do tejto militantnej skupiny. Dňa 21. februára 2024 bolo oznámenie o podozrení doručené vedúcej veliteľstva „junarmije“ v okupovanom luhanskom regióne. Žena propagovala ideológiu rasizmu medzi mladými ľuďmi, organizovala pseudopatriotické podujatia a verbovala školákov do militantného hnutia. Koncom roka 2023 bolo oznámenie o podozrení doručené aj Olene Romanovskej, zástupkyni okupačnej hlavy Krymu Aksjonova, ktorá sa tiež podieľala na rozvoji hnutia v Krymskej autonómnej republike.

Takzvaná vlastenecká výchova v školách a propaganda medzi zraniteľnými skupinami obyvateľstva je pre Kremeľ prioritou. Takouto „výchovou“ mladej generácie Rusi vytvárajú potenciálny „odpor“ voči ukrajinským ozbrojeným silám a ukrajinskej vláde a pod zámienkou „ruského mieru“ vštepujú správnu kremeľskú ideológiu rasizmu a šovinizmu. Deti, ktoré sa ešte len formujú ako osobnosti, zatiaľ nevnímajú škodlivosť situácie a jej dôsledky, preto je ľahké vnucovať im propagandu pod zámienkou „hry na vojnu“. Teraz sa táto hra pre niektorých zmenila na realitu: tí okupanti, ktorí videli okupáciu v roku 2014, keď ešte chodili do školy, teraz zabíjajú svojich ľudí so skutočnými zbraňami v rukách.

Musíme si však uvedomiť, že deti na okupovanom území Ukrajiny sa stali zajatcami situácie – nemožno ich obviňovať z konania ruských vojsk, kremeľských dozorcov, pedagógov alebo ideologicky zmýšľajúcich rodičov. Prenášajú to, čo im hovoria dospelí, pričom ešte nie sú schopné všetko analyzovať.

Najhoršie však je, keď neexistuje žiadna alternatíva a dieťa musí žiť s nenávisťou voči iným ľuďom a národom do konca života. Veríme, že deti z dočasne okupovaných území sa budú môcť v budúcnosti vrátiť na Ukrajinu: ak sa vrátia na slobodné územie alebo ak sa ozbrojeným silám podarí oslobodiť okupované územia a obnoviť ústavný poriadok.