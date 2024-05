Veľký slovenský zamestnávateľ má problémy. Zamestnanci nedostali výplaty

Zamestnancom Bukózy meškajú výplaty, firma za to viní bývalého ministra pôdohospodárstva.

Zamestnancom skupiny spoločností Bukóza Holding v okrese Vranov nad Topľou mešká výplata za mesiac marec. Odborári sa so žiadosťou o pomoc obracajú na premiéra Roberta Fica a jeho vládu. Firma za zlú finančnú situáciu viní bývalého ministra pôdohospodárstva Jána Mičovského. Ten reaguje, že problémy firme mohli spôsobiť iné okolnosti.

Špecialista marketingu a eurofondov holdingu Michal Švábik poukázal na vypovedanie dlhodobej zmluvy spoločnosti s Lesmi SR vtedajším ministrom Mičovským, ktorý fabrike skrátil ročný objem dodávok dreva približne o 50 %. Dodal, že drevárska fabrika bez dreva nemôže existovať.

Bukóza uviedla, že od decembra 2023 do 9. mája mala spustenú výrobu počas troch týždňov, čo viedlo k prepadu tržieb. Podľa Švábika je to vo výške viac ako 35 miliónov eur.

„Toto bolo spôsobené hlavne postupným obmedzovaním dodávok dreva zo štátneho podniku Lesy SR. Našej spoločnosti boli obmedzené dodávky dreva v roku 2020 od štátnych lesov aj skrz to, že Slovensko ročne vyvezie do zahraničia 500-tisíc kubických metrov dreva, pričom už polovica tohto množstva by nám postačovala na plný chod výroby. Zároveň musíme podotknúť, že naša spoločnosť za drevo platila do konca roku 2023 bez problémov alebo mala pre dodávateľov otvorené bankové záruky,“ uviedol pre TASR s tým, že napriek zložitej situácii v spoločnosti boli do marca mzdy riadne vyplácané.

Zamestnanci nedostali marcovú výplatu

Zamestnancom nebola zatiaľ vyplatená mzda za mesiac marec. Ide o 567 zamestnancov skupiny spoločností Bukóza Holding, potvrdil predseda Základnej organizácie Odborový zväz (OZ) Drevo, Lesy, Voda (OZ DLV) pri Bukocel Pavol Halas. Problém bol už s februárovými mzdami, ktoré boli vyplatené neskôr.

Finančné problémy holdingu mal vyriešiť úver, o ktorý sa začali zaujímať ešte začiatkom tohto roka. „Pre získanie preklenovacieho úveru bol vedením spoločnosti spracovaný dlhodobý podnikateľský plán na roky 2024 - 2029, ktorý bol v apríli 2024 validovaný uznávanou medzinárodnou konzultačnou spoločnosťou. Ten však bol bankou zamietnutý. Spoločnosť pripravila aj ďalší návrh tollingového financovania, ktorý taktiež nebol v banke schválený. Týmto ostala spoločnosť bez disponibilných finančných prostriedkov,“ uviedol Švábik.

Tvrdí, že spoločnosť v prípade výroby však nemá problém v súčasnosti predávať svoj hlavný produkt buničinu, keďže od začiatku roka je výrazný nedostatok buničiny z tvrdého dreva na európskom a svetovom trhu a cena stále rastie. Rokujú o vstupe investora do firmy, ktorý by takto umožnil rozbeh výroby.