Ako by dopadli eurovoľby v apríli? Vyhralo by PS, výsledok by vôbec nepotešil Andreja Danka

Ak by sa eurovoľby konali v apríli, do Európskeho parlamentu by sa dostali strany Progresívne Slovensko, Smer-SD, Hlas-SD, Republika, KDH, SaS a Maďarská aliancia. Vyplýva to z prieskumu agentúry AKO pre televíziu Joj.

Stranu Progresívne Slovensko by volilo až 27,2 % Slovákov a v europarlamente by obsadili 5 mandátov. Smer-SD by podľa prieskumu zvolilo 15,2 % a do parlamentu by poslali 3 poslancov. Rovnaký počet europoslancov by mala v Bruseli aj strana Hlas-SD, ktorá by získala 14,2 % podporu Slovákov.

Republika, KDH, SaS a Maďarská aliancia by mali v Európskom parlamente po jednom mandáte. SNS na čele s Andrejom Dankom by sa do Bruselu nedostala, rovnako ako hnutie Slovensko, Za ľudí či Demokrati. Tieto strany v prieskume dosiahli výsledky pod 5 %.

Prieskum agentúra realizovala formou telefonátov. Vzorku tvorilo 1 000 respondentov. Dáta zbierali v období jedného týždňa od 9. apríla do 16. apríla 2024. Až 8,2 % z opýtaných respondentov uviedlo, že nepôjde voliť. 1,7 % opýtaných nechcelo odpovedať a 13,3 % respondentov sa zatiaľ nerozhodlo, komu dajú svoj hlas.

Politická strana % z rozhodnutých voličov Počet mandátov v EP Progresívne Slovensko 27,2 % 5 SMER - sociálna demokracia 15,2 % 3 HLAS - sociálna demokracia 14,2 % 3 REPUBLIKA 7,5 % 1 Kresťanskodemokratické hnutie 6,7 % 1 Sloboda a Solidarita 6,5 % 1 Magyar Szövetség - Maďarská aliancia 5 % 1 Slovenská národná strana 4,1 % - SLOVENSKO, ZA ĽUDÍ 3,2 % - Demokrati 2,7 % -