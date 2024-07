Európu zasiahne cunami. Vedci vypočítali, kedy by malo dôjsť k tejto ničivej udalosti

Medzinárodná oceánografická organizácia UNESCO varuje, že región Stredozemného mora v najbližších tridsiatich rokoch so 100 % pravdepodobnosťou zasiahne cunami s výškou jedného metra.

Nebezpečným miestom pre možný výskyt cunami v Európe je Averroesov zlom, ktorý sa nachádza na morskom dne približne na polceste medzi španielskou Malagou a severnou Afrikou. Zemetrasenie by tu mohlo spôsobiť až šesťmetrové vlny, ktoré by mohli dosiahnuť španielske pobrežie už za 21 minút. Obyvatelia pobrežia by mali v najlepšom prípade 35 minút na útek do vnútrozemia, uvádza Euronews.





Intenzita zemetrasenia by sa zjavne nevyrovnala zemetraseniu, ktoré zasiahlo oblasť Indického oceánu v roku 2004, alebo zemetraseniu, ktoré zasiahlo Japonsko v roku 2011, ale aj tak by išlo o veľmi mimoriadnu udalosť.

„Mimoriadne nebezpečná je nielen výška cunami, ale aj prúdenie vody a záplavy, ktoré môžu spôsobiť škody na plážach, v prístavoch a uliciach. Ak ide o malý prístav a nábrežie je veľmi nízke, cunami môže byť zradnejšie,“ povedala začiatkom roka pre Euronews Hélène Hébertová, národná koordinátorka francúzskej organizácie CENtre d’ALerte Tsunami (CENALT). Najmä Francúzsko už má plán varovania pre prvých 15 minút pred príchodom cunami, ktorý bol vypracovaný v roku 2012.

Nebezpečenstvo číha pri pobreží Talianska

V roku 2022 UNESCO podniklo misiu na talianske Liparské ostrovy pri pobreží Sicílie, aby preskúmalo riziko tamojších podmorských sopiek.

Španielsko už v dôsledku hrozby cunami zaviedlo systém včasného varovania na identifikáciu podmorských zemetrasení, ako aj plán na koordináciu prípadnej reakcie úradov a zabezpečenie bezpečnosti verejnosti. Napríklad regionálne mesto Chipiona sa chce stať prvou španielskou obcou pripravenou na cunami a v minulosti už zorganizovalo simulovanú evakuáciu.