Známy internetový predajca odkúpil svojho rivala. Zaplatí za neho viac ako miliardu eur

Zalando prevezme About You.

Nemecký internetový predajca Zalando v stredu oznámil, že sa dohodol na kúpe svojho rivala About You za 1,1 miliardy eur. Tento krok je súčasťou stratégie spoločnosti Zalando, ktorá chce vytvoriť celoeurópsku platformu elektronického obchodu. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.



Ponuka oceňuje About You na 6,50 eura za akciu, čo predstavuje prémiu vo výške 107 % v porovnaní s trojmesačnou priemernou cenou akcií About You. Tie v utorok (10. 12.) uzavreli obchodovanie pri cene 3,90 eura.



Akvizícia prichádza v čase, keď európski online predajcovia čelia zvýšenej konkurencii zo strany čínskeho giganta Shein, ktorý je známy svojimi nízkymi cenami a rýchlou expanziou. Zalando uviedol, že cieľom zlúčeného subjektu je upravená marža EBIT vo výške 10 % až 13 %.



Hlavní akcionári About You, ako napríklad Otto Group, Otto Family, Heartland a manažérsky tím spoločnosti, podpísali záväzné dohody o predaji svojich akcií spoločnosti Zalando. Spolu tieto akcie predstavujú približne 73 % celkového základného imania About You.

„Plánovaná stratégia dvoch značiek výrazne zvýši prítomnosť skupiny na trhoch v Európe,“ uviedol maloobchodný koncern Otto.