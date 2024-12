Za nedodržiavanie pravidiel spojených so zábavnou pyrotechnikou hrozia pokuty vo výške až do 2000 eur.

Od januára 2024 platí na Slovensku jedna z najprísnejších úprav používania zábavnej pyrotechniky. Ako informoval portál Regióny, zákon zakazuje používanie a predaj viacerých druhov, pričom nedodržanie pravidiel môže viesť k vysokým pokutám.

Predaj pyrotechniky je prísne regulovaný

Nová legislatíva povoľuje celoročný predaj len pyrotechniky kategórie F1, kam patria prskavky či detské dymovnice. Túto pyrotechniku môžu kúpiť osoby staršie ako 15 rokov, pričom predaj je možný aj v samoobslužných predajniach. Výrobky kategórií F2 a F3, medzi ktoré patria napríklad petardy či rakety, sú počas roka zakázané. Ich predaj je povolený iba v období od 28. do 31. decembra a len osobám s odbornou spôsobilosťou.



Okrem toho zákon umožňuje obciam prísnejšiu reguláciu. Tie môžu celoročne zakázať predaj a používanie pyrotechniky, ako to už roky platí v Bratislave či najnovšie aj v niektorých ďalších mestách, napríklad v Prešove a Trenčíne.

Používanie pyrotechniky a možné sankcie

Používanie pyrotechniky kategórií F2 a F3 je po novom možné len na Silvestra od 18:00 do 2:00 nasledujúceho dňa, a to vo vzdialenosti minimálne 250 metrov od nemocníc, zariadení pre zvieratá či sociálnych služieb. V ostatných obdobiach je možné pyrotechniku použiť iba so súhlasom obce na základe písomnej žiadosti.



Za nedodržanie pravidiel hrozia pokuty od 500 do 2 000 eur. Menšie priestupky môže riešiť aj obecná či štátna polícia, pričom pokuta v blokovom konaní môže dosiahnuť výšku 100 eur.



Nové pravidlá majú chrániť ľudí, zvieratá a životné prostredie pred hlukom a znečistením. Ako sa Slováci adaptujú na tieto zmeny, ukáže najmä blížiace sa sviatočné obdobie.