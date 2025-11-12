Kategórie
Lifestyle
Aktuálne témy
Lifestyle témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
TASR
dnes 12. novembra 2025 o 11:14
Čas čítania 0:43

Maďarským dôchodcom zvýšia dôchodky. V priemere pôjde o 132 eur

Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Maďarským dôchodcom zvýšia dôchodky. V priemere pôjde o 132 eur
Zdroj: Unsplash/CDC, Getty Images/Owen Franken

Maďarská vláda pokračuje vo svojom záväzku zvyšovať dôchodky.

Maďarská vláda sa drží svojich záväzkov týkajúcich sa dôchodkov. Od dnešného dňa dostane každý dôchodca dodatočné zvýšenie dôchodku za tento rok v priemere o 51 000 forintov (132 eur).

Oznámil to v stredu predseda maďarskej vlády Viktor Orbán na Facebooku. Premiér dodal, že postupne zavedú aj 14. mesačný dôchodok, pričom tento proces sa začne už na budúci rok, informuje spravodajca TASR v Budapešti. Podľa Orbánovho príspevku sa vláda po roku 2010 zaviazala, že bude vždy zachovávať hodnotu dôchodkov a bude v tom pokračovať aj v roku 2025.

Štátny tajomník Ministerstva kultúry a inovácií (KIM) Róbert Zsigó vo videu zverejnenom na Facebooku zdôraznil, že vláda garantuje aj tento rok zvýšenie dôchodkov v súlade s infláciou, takže v novembri budú upravené dôchodky podľa skutočnej ročnej inflácie.

„Zvýšenie doplníme na základe inflačnej prognózy zo začiatku roka. A to nie je všetko, dôchodcovia sa môžu v nasledujúcich mesiacoch tešiť na ďalšie zvyšovanie,“ dodal Zsigó s tým, že doplnený dôchodok príde v decembri. Nové 3,6-percentné zvýšenie začne podľa neho platiť od začiatku budúceho roka a 13. mesačný dôchodok dostanú dôchodcovia vo februári.

12. novembra 2025 o 10:14 Čas čítania 0:30 Na východe Slovenska našli nezvestné 14-ročné dievča. Údajne ju držali na povale a znásilňovali Na východe Slovenska našli nezvestné 14-ročné dievča. Údajne ju držali na povale a znásilňovali
12. novembra 2025 o 9:29 Čas čítania 1:10 Ukrajinský minister prišiel dočasne o funkciu. Prebieha veľké vyšetrovanie korupcie Ukrajinský minister prišiel dočasne o funkciu. Prebieha veľké vyšetrovanie korupcie
12. novembra 2025 o 8:46 Čas čítania 0:18 Dôchodca v Prahe sexuálne napadol 9-ročné dievča. Vyšetrujú ho na slobode Dôchodca v Prahe sexuálne napadol 9-ročné dievča. Vyšetrujú ho na slobode
Viktor Orbán.
Viktor Orbán. Zdroj: TASR/Jaroslav Novák
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Súvisiace témy:
Dôchodky Maďarsko
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
včera o 14:05
Sociálna poisťovňa zverejnila nový zoznam dlžníkov. Skontroluj, či tam nie si aj ty
Sociálna poisťovňa zverejnila nový zoznam dlžníkov. Skontroluj, či tam nie si aj ty
pred 2 hodinami
Na východe Slovenska našli nezvestné 14-ročné dievča. Údajne ju držali na povale a znásilňovali
Na východe Slovenska našli nezvestné 14-ročné dievča. Údajne ju držali na povale a znásilňovali
včera o 16:31
Ako rýchlo by raketa z Moskvy zasiahla Európu? Expert na jadrové zbrane vysvetľuje, ako blízko sme ku katastrofe
Ako rýchlo by raketa z Moskvy zasiahla Európu? Expert na jadrové zbrane vysvetľuje, ako blízko sme ku katastrofe
včera o 19:26
Trinásty dôchodok 2025: Toto sú kľúčové zmeny, ktoré musíš vedieť
Trinásty dôchodok 2025: Toto sú kľúčové zmeny, ktoré musíš vedieť
dnes o 08:46
Dôchodca v Prahe sexuálne napadol 9-ročné dievča. Vyšetrujú ho na slobode
Dôchodca v Prahe sexuálne napadol 9-ročné dievča. Vyšetrujú ho na slobode
pred 2 dňami
Zmena vo výplate dôchodkov: Sociálna poisťovňa upravuje termín
Zmena vo výplate dôchodkov: Sociálna poisťovňa upravuje termín
včera o 14:05
Sociálna poisťovňa zverejnila nový zoznam dlžníkov. Skontroluj, či tam nie si aj ty
Sociálna poisťovňa zverejnila nový zoznam dlžníkov. Skontroluj, či tam nie si aj ty
včera o 19:26
Trinásty dôchodok 2025: Toto sú kľúčové zmeny, ktoré musíš vedieť
Trinásty dôchodok 2025: Toto sú kľúčové zmeny, ktoré musíš vedieť
včera o 16:31
Ako rýchlo by raketa z Moskvy zasiahla Európu? Expert na jadrové zbrane vysvetľuje, ako blízko sme ku katastrofe
Ako rýchlo by raketa z Moskvy zasiahla Európu? Expert na jadrové zbrane vysvetľuje, ako blízko sme ku katastrofe
pred 2 dňami
Zmena vo výplate dôchodkov: Sociálna poisťovňa upravuje termín
Zmena vo výplate dôchodkov: Sociálna poisťovňa upravuje termín
pred 2 dňami
Študenti vyjadrili nesúhlas s Ficom. Odmietajú premiéra, ktorý sympatizuje s totalitným režimom
Študenti vyjadrili nesúhlas s Ficom. Odmietajú premiéra, ktorý sympatizuje s totalitným režimom
7. 11. 2025 8:05
Mnohým dôchodcom hrozí pokuta vo výške až 5-tisíc eur, ak si nesplnia dôležitú povinnosť
Mnohým dôchodcom hrozí pokuta vo výške až 5-tisíc eur, ak si nesplnia dôležitú povinnosť
8. 11. 2025 6:47
Bonus na dieťa sa má zvyšovať, rodičia si prilepšia o stovky eur. Posúva sa aj vekové obmedzenie
Bonus na dieťa sa má zvyšovať, rodičia si prilepšia o stovky eur. Posúva sa aj vekové obmedzenie
6. 11. 2025 15:20
Zmena vo výplate dôchodkov: Sociálna poisťovňa upravuje termín v novembri 2025
Zmena vo výplate dôchodkov: Sociálna poisťovňa upravuje termín v novembri 2025
5. 11. 2025 18:10
Pracovníci v sociálnej a zdravotnej starostlivosti dostanú jednorazový príspevok. Jeho výška sa bude pohybovať od 600 do 1300 eur
Pracovníci v sociálnej a zdravotnej starostlivosti dostanú jednorazový príspevok. Jeho výška sa bude pohybovať od 600 do 1300 eur
6. 11. 2025 20:07
Tieto aplikácie si rýchlo vymaž. Podvodníci ti ľahko môžu vybieliť účet
Tieto aplikácie si rýchlo vymaž. Podvodníci ti ľahko môžu vybieliť účet
pred 4 dňami
PREHĽAD: Nové pravidlá pre daňový bonus na dieťa. Rodičia si môžu prilepšiť o stovky eur mesačne
PREHĽAD: Nové pravidlá pre daňový bonus na dieťa. Rodičia si môžu prilepšiť o stovky eur mesačne
6. 11. 2025 19:52
Slovenská firma so 150-ročnou tradíciou bojuje o prežitie. V hre je prepúšťanie aj predaj majetku
Slovenská firma so 150-ročnou tradíciou bojuje o prežitie. V hre je prepúšťanie aj predaj majetku
Lifestyle news
Dcéra Michaela Jacksona na TikToku ukázala, aký dopad na ňu mali drogy. Jej nos sa navždy zmenil pred hodinou
Česká čokoláda dobýva svet. Rodinná firma získala zlatú medailu v prestížnej súťaži pred 2 hodinami
Muža z Bulharska vyhlásili za mŕtveho. Po takmer 20 rokoch ho našli žiť na samotke v stane pred 3 hodinami
Toy Story je späť. Woody a Buzz budú čeliť novému rivalovi Lilipad – tabletu v tvare žabky dnes o 08:29
Na Instagrame vzniká výzva, ktorá má prilákať Freda Againa na Slovensko. Interpret dostal pozvánku osobne do rúk včera o 17:00
Vedci objavili nový druh včely s „diabolskými rohmi“ – Lucifera. Hmyzu však hrozí vyhynutie včera o 16:03
OpenAI má problémy. ChatGPT využívala ilegálne texty hudobných piesní včera o 15:01
V Starom Meste dnes otvorili nový priestor Maison Prelude. Spája módu, umenie aj gastro včera o 13:44
Chrípková sezóna je tu. Odborníci vysvetľujú, ako rozoznať prechladnutie od chrípky včera o 12:44
Zahraničie Všetko
Dôchodca v Prahe sexuálne napadol 9-ročné dievča. Vyšetrujú ho na slobode
pred 3 hodinami
Dôchodca v Prahe sexuálne napadol 9-ročné dievča. Vyšetrujú ho na slobode
V sobotu 8. novembra 2025 došlo v obchodnom dome v Prahe k incidentu, pri ktorom mal 67-ročný senior sexuálne zaútočiť na 9-ročné dievča.
Matka si prešla vlastné dieťa. Utrpelo vážne zranenia, ktorým podľahlo
pred 3 dňami
Matka si prešla vlastné dieťa. Utrpelo vážne zranenia, ktorým podľahlo
Ako rýchlo by raketa z Moskvy zasiahla Európu? Expert na jadrové zbrane vysvetľuje, ako blízko sme ku katastrofe
včera o 16:31
Ako rýchlo by raketa z Moskvy zasiahla Európu? Expert na jadrové zbrane vysvetľuje, ako blízko sme ku katastrofe
OSN varuje pred tvrdou zimou. Trpieť budú najmä utečenci
včera o 07:21
OSN varuje pred tvrdou zimou. Trpieť budú najmä utečenci
Ukrajinský minister prišiel dočasne o funkciu. Prebieha veľké vyšetrovanie korupcie
pred 3 hodinami
Ukrajinský minister prišiel dočasne o funkciu. Prebieha veľké vyšetrovanie korupcie
Studená vlna zasiahne 155 miliónov ľudí v USA. Varovania platia dokonca aj pre Floridu
včera o 05:43
Studená vlna zasiahne 155 miliónov ľudí v USA. Varovania platia dokonca aj pre Floridu
Slovensko Všetko
Na východe Slovenska našli nezvestné 14-ročné dievča. Údajne ju držali na povale a znásilňovali
pred 2 hodinami
Na východe Slovenska našli nezvestné 14-ročné dievča. Údajne ju držali na povale a znásilňovali
pred 39 minútami
Nová forma podvodov ohrozuje aj Slovákov: Pin kód vedia špekulanti zistiť pomocou bežného zariadenia
včera o 19:26
Trinásty dôchodok 2025: Toto sú kľúčové zmeny, ktoré musíš vedieť
Reportáže Všetko
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
24. 8. 2023 17:00
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
10. 8. 2023 14:16
Pýtali sme sa Slovákov, kto začal vojnu na Ukrajine (Reportáž)
6. 8. 2023 16:30
Strávili sme deň v ženskej väznici. Odsúdené nám ukázali cely, dozvedeli sme sa o bitkách a povedali nám, za čo sedia
Komentáre Všetko
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
16. 5. 2024 11:16
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
12. 5. 2024 11:00
Stĺpček Gabriely Kajtárovej: O byte bez záclon
21. 2. 2025 15:00
Beriem antidepresíva a chodím k psychiatrovi. To neznamená, že nežijem plnohodnotný život

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
Ako rýchlo by raketa z Moskvy zasiahla Európu? Expert na jadrové zbrane vysvetľuje, ako blízko sme ku katastrofe
včera o 16:31
Ako rýchlo by raketa z Moskvy zasiahla Európu? Expert na jadrové zbrane vysvetľuje, ako blízko sme ku katastrofe
Expert organizácie GLOBSEC Tomáš A. Nagy vysvetľuje, ako rýchlo by rakety z Moskvy zasiahli hlavné mestá EÚ, aké bezpečnostné mechanizmy bránia ich odpáleniu a prečo sú minúty rozhodujúce pre strategickú reakciu.
NOVÁ REFORMA: 5 kľúčových zmien, ktoré prinesie zákon o opatrovaní
8. 11. 2025 7:24
NOVÁ REFORMA: 5 kľúčových zmien, ktoré prinesie zákon o opatrovaní
TABUĽKA: Nové príplatky v roku 2026: Koľko si Slováci prilepšia za prácu cez víkend, sviatok či v noci
7. 11. 2025 5:46
TABUĽKA: Nové príplatky v roku 2026: Koľko si Slováci prilepšia za prácu cez víkend, sviatok či v noci
„Šíri strach a nenávisť ako nástroj moci.“ Kto je hlas ruskej propagandy Vladimír Solovjov?
6. 11. 2025 6:00
„Šíri strach a nenávisť ako nástroj moci.“ Kto je hlas ruskej propagandy Vladimír Solovjov?
Upchaté záchody, špinavé kúpeľne a malé izby, no aj nízke ceny. Ako sa žije študentom v Mlynskej doline? (Reportáž)
5. 11. 2025 17:01
Upchaté záchody, špinavé kúpeľne a malé izby, no aj nízke ceny. Ako sa žije študentom v Mlynskej doline? (Reportáž)
Viac
Domov
Zdieľať
Diskusia