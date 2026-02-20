STVR uvádza, že má na túto sumu vytvorenú finančnú rezervu, takže jej fungovanie v roku 2026 nebude ohrozené.
Slovenská televízia a rozhlas (STVR) ukončila dlhoročný súdny spor so spoločnosťou CAUSAL, s. r. o., ktorý sa týkal relácie Predpoveď počasia. Na základe právoplatných rozhodnutí súdov zaplatí úroky z omeškania vo výške 5,53 milióna eur. STVR uviedla, že má na tento záväzok vytvorenú finančnú rezervu, takže úhrada neovplyvní jej fungovanie v roku 2026.
Istinu vo výške 2,43 milióna eur uhradila už v júni 2022 po rozhodnutí Najvyššieho súdu. Spor následne pokračoval o úroky a trovy konania. Okresný súd Bratislava IV priznal žalobcovi úroky za roky 2002 až 2022, pričom toto rozhodnutie potvrdil aj Krajský súd v Bratislave.
Podľa generálnej riaditeľky Martiny Flašíkovej ide o ďalší krok pri vyrovnávaní sa so starými záväzkami, aby sa STVR mohla sústrediť na stabilitu a rozvoj verejnoprávneho média.
Spor vznikol po tom, čo Slovenská televízia v roku 1999 prestala vysielať reláciu, ktorú mala na základe zmluvy zabezpečovať spoločnosť OMEGA PLUS. Tá si nárokovala náhradu škody.