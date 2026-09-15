Štátu má na odvodoch a daniach dlhovať spolu približne 191-tisíc eur.
Popradské mäsiarstvo Diamon Slovakia sa dostalo do finančných problémov a požiadalo o súdnu ochranu pred veriteľmi. Mestský súd Košice už začal reštrukturalizačné konanie. Ak firma nebude schopná splniť podmienky reštrukturalizácie, môže skončiť v konkurze, informuje Denník E.
Spoločnosť pritom ešte pred pár rokmi výrazne rástla. Jej tržby sa zvýšili z približne 3,6 milióna eur v roku 2022 na viac ako 9 miliónov eur. Na vrchole svojho fungovania zásobovala až 1 200 predajní a reštaurácií.
Dlhuje štátu takmer 200-tisíc eur
O problémoch firmy svedčia aj dlhy voči štátu. Na sociálnom a zdravotnom poistení má dlhovať približne 76-tisíc eur a na daniach ďalších 115-tisíc eur.
Zhoršila sa aj situácia so zamestnancami. Kým ešte donedávna ich bolo viac ako 60, dnes firma zamestnáva približne 40 ľudí.
Pre značku Diamon nejde o prvé finančné problémy. Oddlžením prešla už v roku 2021, keď pôvodní majitelia predali podnik novej spoločnosti Diamon Slovakia. Značka pôsobí na slovenskom trhu približne 30 rokov.