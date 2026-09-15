Dnes je 15. september, no voľno automaticky nemáš. Pozri si, čo platí pre prácu, príplatky aj dovolenku
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Natália Mišániová
15. septembra 2026 o 7:20
Čas čítania 0:45

Dnes je 15. september, no voľno automaticky nemáš. Pozri si, čo platí pre prácu, príplatky aj dovolenku

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Dnes je 15. september, no voľno automaticky nemáš. Pozri si, čo platí pre prácu, príplatky aj dovolenku
Zdroj: Unsplash/Carlos Aranda

Za odpracovaný čas ti však okrem mzdy patrí aj najmenej 100 % príplatok z priemerného zárobku.

Hoci je dnes 15. september sviatkom Sedembolestnej Panny Márie, väčšina zamestnancov nemá automaticky voľno. V roku 2026 totiž tento sviatok nie je dňom pracovného pokoja. Ak má teda zamestnanec podľa rozvrhu naplánovanú zmenu, musí nastúpiť do práce rovnako ako počas bežného pracovného dňa. Neospravedlnená absencia môže mať pracovnoprávne následky.

Práca počas dnešného dňa však prináša jednu dôležitú výhodu. Zamestnancovi patrí okrem bežnej mzdy aj príplatok najmenej vo výške 100 % jeho priemerného zárobku za každú odpracovanú hodinu. Nárok sa spravidla vzťahuje aj na brigádnikov a ľudí pracujúcich na dohodu. So zamestnávateľom sa možno namiesto príplatku dohodnúť aj na náhradnom voľne.

Špecifické pravidlá platia aj pri dovolenke

Ak chce zamestnanec zostať 15. septembra doma a vezme si dovolenku, tento deň sa mu z dovolenkového nároku odpočíta. Zamestnávateľ môže dovolenku aj nariadiť, musí však dodržať zákonné podmienky a spravidla ju oznámiť aspoň 14 dní vopred, pokiaľ zamestnanec nesúhlasí s kratšou lehotou.

 

Ak firma pravidlá nedodrží alebo napríklad nevyplatí príplatok, zamestnanec by mal najskôr svoj nárok riešiť priamo so zamestnávateľom. Následne sa môže obrátiť aj na príslušný inšpektorát práce.

Prečítaj si celý článok, v ktorom právničky pre Refresher vysvetľujú, čo platí 15. septembra.
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Náhľadový obrázok: Unsplash/Carlos Aranda
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