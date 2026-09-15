Vo štvrtok však dorazí studený front, ktorý prinesie dážď, vietor a na západe či severe aj výrazné ochladenie.
Slovensko čakajú ešte dva teplé a prevažne slnečné dni. Dnes sa teploty na väčšine územia vyšplhajú na 20 až 25 °C, chladnejšie bude na Orave a pod Tatrami. Ráno sa môžu miestami objaviť hmly či nízka oblačnosť, na východe aj ojedinelé prehánky, informuje web iMeteo.sk.
Najteplejšie bude v stredu (16. september), keď začne od juhozápadu prúdiť teplejší vzduch. Denné maximá dosiahnu 22 až 27 °C a prevládať bude slnečné počasie.
Vo štvrtok príde zmena
Letné počasie ukončí studený front, ktorý vo štvrtok (17. september) postúpi nad Slovensko. Prinesie viac oblačnosti, na viacerých miestach dážď alebo prehánky a zosilnie severozápadný až severný vietor.
Najvýraznejšie sa ochladí na západe a severe, kde teploty klesnú približne na 16 až 21 °C. Juhovýchod Slovenska si však ešte môže užiť teploty až okolo 27 °C.