Spolupráca súvisela aj so značkou Tatra, s ktorou slovenské ministerstvo obrany neskôr uzavrelo kontrakt za viac ako miliardu eur.
Firma Kallan Consulting, ktorú vlastní minister obrany Robert Kaliňák, mala podľa dokumentov získaných českým portálom Seznam Zprávy dostávať milióny eur za poradenstvo a lobing pre spoločnosť zo skupiny českého zbrojárskeho miliardára Michala Strnada.
Kaliňákova firma mala pracovať najmä na podpore značky Tatra v Spojených arabských emirátoch. Z interných dokumentov podľa médií vyplýva, že jej úlohou bolo pomáhať vytvárať obchodné príležitosti pre Strnadovu skupinu CSG.
Ministerstvo neskôr uzavrelo veľké kontrakty
Prípad púta pozornosť aj preto, že slovenské ministerstvo obrany neskôr podpísalo s Tatrou zmluvu za viac ako miliardu eur. Podľa analýzy Investigatívneho centra Jána Kuciaka uzavrel rezort od Kaliňákovho nástupu do funkcie v októbri 2023 so spoločnosťami zo skupiny CSG kontrakty s celkovou rámcovou hodnotou viac ako 60 miliónov eur.
Kallan Consulting vznikla v roku 2019 a Kaliňák zostáva jej vlastníkom. Väčšinu času bol jej jediným majiteľom a do novembra 2023 pôsobil aj ako konateľ.