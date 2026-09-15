Robert Fico a Igor Matovič získali zhodne 27 %, zatiaľ čo Andrej Danko si od mája pohoršil.
Najdôveryhodnejšími lídrami politických strán sú podľa najnovšieho prieskumu NMS Branislav Gröhling, Michal Šimečka a Milan Uhrík. Všetkým trom dôveruje zhodne 33 % ľudí. Najviac si od mája polepšil Uhrík, ktorému dôvera stúpla o tri percentuálne body.
Za vedúcou trojicou nasledujú Robert Fico a Igor Matovič, ktorým dôveruje po 27 % respondentov. Gröhling má pritom výrazne vyššiu dôveru, než je aktuálna podpora SaS, a dokáže oslovovať aj časť nerozhodnutých či koaličných voličov. Podobne Uhrík získava dôveru aj mimo voličov Republiky.
Danko si pohoršil
Na opačnom konci rebríčka sa nachádzajú László Gubík, Boris Kollár a Andrej Danko. Šéfovi SNS dôvera od mája klesla o dva percentuálne body na 18 %. Matúšovi Šutajovi Eštokovi dôveruje 23 % ľudí, zatiaľ čo Fico si mierne polepšil z 26 na 27 %.
Prieskum ukázal aj výrazné generačné rozdiely. Šimečkovi dôveruje 48 % vysokoškolsky vzdelaných ľudí a 47 % obyvateľov Bratislavského kraja. Gröhling má silnú pozíciu medzi mladými – vo veku 18 až 24 rokov mu dôveruje polovica respondentov.
Naopak, Fico má najväčšiu podporu dôvery medzi staršími. Medzi ľuďmi nad 65 rokov mu dôveruje 44 %, kým vo vekovej skupine 25 až 34 rokov iba 10 %.