Naznačil, že sa môže venovať aj pripravovanému štátnemu rozpočtu či dokumentu Vízia Slovensko 2040.
Prezident Peter Pellegrini v stredu 16. septembra o 10.00 h vystúpi v parlamente so správou o stave Slovenskej republiky. Venovať by sa mohol aj pripravovanému štátnemu rozpočtu na budúci rok či dokumentu Vízia Slovensko 2040.
Predseda parlamentu Richard Raši zároveň informoval o ďalšom priebehu aktuálnej schôdze. Poslanci budú v utorky, stredy a štvrtky rokovať od 9.00 do 19.00 h a hlasovať o 11.00 a 17.00 h. V stredu sa pre Pellegriniho vystúpenie rokovanie skončí už o 18.00 h. V piatky bude parlament zasadať do 16.00 h bez hlasovania.
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