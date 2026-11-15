Biely dom v noci na sobotu potvrdil, že americký prezident Donald Trump, ruský líder Vladimir Putin a čínska hlava štátu Si Ťin-pching sa budúci štvrtok stretnú na trojstranných rokovaniach v čínskom meste Šen-čen.
V meste sa koná summit Ázijsko-tichomorského hospodárskeho spoločenstva (APEC). Podľa agentúr AP a AFP, na ktoré sa odvoláva TASR, síce pôjde o bezprecedentnú schôdzku, no politickí analytici od nej zásadné prelomy neočakávajú.
V hre sú jadrové zbrane, do Číny letí aj Musk
Ako uviedla hovorkyňa Bieleho domu Olivia Walesová, americký prezident považuje šírenie jadrových zbraní za obrovskú hrozbu a na rokovaniach chce presadzovať znižovanie ich počtu vo svete. Televízia CNN pripomína, že diskusia prichádza v citlivom období – vo februári tohto roka totiž vypršala platnosť dohody New START, ktorá bola poslednou zmluvou o kontrole zbrojenia medzi USA a Ruskom, zatiaľ čo Peking svoj jadrový arzenál rýchlo rozširuje. Trump už v nedeľu naznačil, že s oboma lídrami chce hovoriť aj o ukončení vojny v Iráne.
Okrem spoločnej schôdzky čaká amerického prezidenta vo štvrtok aj samostatné rokovanie so Si Ťin-pchingom, ktoré bude ich štvrtým od Trumpovho návratu do úradu. Súčasťou americkej delegácie do Číny bude aj miliardár a šéf SpaceX Elon Musk, ktorý sa však podľa amerických predstaviteľov samotného samitu prezidentov nezúčastní.
Washington a Kremeľ sa rozchádzajú v téme Ukrajiny
Zatiaľ čo bilaterálne rokovanie medzi Trumpom a Putinom podľa agentúry AFP v pláne nie je, vyjadrenia oboch strán o programe v Číne si navzájom odporujú. Vysokopostavený americký predstaviteľ pod podmienkou anonymity pre AP a AFP uviedol, že vojna na Ukrajine v Šen-čene témou nebude. Zdôvodnil to tým, že Washington vedie s Kyjevom a Moskvou oddelené rozhovory a Čína nie je ich súčasťou.
Úplne inak to však vidí ruská strana. Poradca Kremľa Dmitrij Ušakov ešte vo štvrtok vyhlásil, že Vladimir Putin sa v Číne so svojím americkým náprotivkom stretnúť plánuje a obaja lídri majú podľa neho pokračovať v diskusiách o ukončení vojny na Ukrajine.