Francúzi opäť vyšli do ulíc proti dražobe. V Paríži lietal slzotvorný plyn, v Lyone zaútočili na novinárov
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TASR
dnes 15. novembra 2026 o 13:35
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Francúzi opäť vyšli do ulíc proti dražobe. V Paríži lietal slzotvorný plyn, v Lyone zaútočili na novinárov

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Francúzi opäť vyšli do ulíc proti dražobe. V Paríži lietal slzotvorný plyn, v Lyone zaútočili na novinárov
Zdroj: TASR/AP/Laurent Cipriani

Francúzsko má za sebou už piatu protestnú sobotu za sebou.

Na sobotňajších protestoch proti vysokým životným nákladom sa naprieč Francúzskom zúčastnilo približne 106-tisíc ľudí, uviedlo tamojšie ministerstvo vnútra. Ide o najmenšiu účasť za posledné týždne, píše TASR na základe správy agentúry AFP.

Organizátori účasť vyčíslili až na 200-tisíc, pričom takmer 100-tisíc ľudí bolo podľa nich v Paríži. Rezort vnútra účasť na proteste v hlavnom meste odhadol na približne 24-tisíc. Demonštrácie sa konajú už piatu sobotu po sebe.

Protestujúci do ulíc vyšli z rôznych dôvodov. Niektorí sa sťažovali na vysoké životné náklady, iní pre nový návrh zákona o polícii a použití služobnej zbrane. Mnohí požadujú, aby prezident Emmanuel Macron odstúpil z funkcie.

Sobotňajšie protesty boli zväčša pokojné. Polícia však použila slzotvorný plyn na rozohnanie davov v Paríži, Bordeaux a v západofrancúzskom meste Nantes. Musela tiež zasiahnuť v Lyone, kde protestujúci zaútočili na skupinu televíznych reportérov.

Macronova popularita je podľa nedávnych prieskumov na najnižšej úrovni, odkedy sa v roku 2017 po prvýkrát stal prezidentom. O jeho nástupcovi sa rozhodne vo voľbách na budúci rok. Favoritkou je v súčasnosti pravicová líderka Marine Le Penová.

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Náhľadový obrázok: TASR/AP/Laurent Cipriani
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