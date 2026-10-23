Presné okolnosti útoku a rozsah ďalších prípadných zranení zatiaľ nie sú známe.
V bratislavskej nemocnici v Ružinove došlo v piatok (23. októbra) ráno k útoku na zdravotnícky personál. Podľa informácií noviny.sk mal opitý pacient na urgentnom príjme napadnúť zdravotníka a ošetrovateľa. Jednému zo zdravotníkov mal zlomiť nos.
Polícia útočníka zadržala priamo na chodbe nemocnice. Presné okolnosti incidentu ani rozsah ďalších prípadných zranení zatiaľ nie sú známe.
Ide o ďalší podobný prípad v Bratislave. Minulý týždeň pacient napadol zdravotnú sestru v nemocnici na Kramároch.
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