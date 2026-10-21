Nepodarilo sa nájsť ani investora, ktorý by zabezpečil pokračovanie jej činnosti.
Nemecká spoločnosť Lindenfarb Textilveredelung GmbH po 74 rokoch končí svoju činnosť. Firma, ktorá patrila medzi významných európskych spracovateľov textilu, nedokázala prekonať finančné problémy a všetkých približne 100 zamestnancov dostalo výpoveď. Informuje o tom nemecký denník Bild.
Spoločnosť sa dostala do problémov pre pokles zákaziek a rastúce náklady. Podľa insolvenčného správcu Ilkina Bananyarliho sa nepodarilo nájsť investora, ktorý by podnik prevzal a zabezpečil pokračovanie výroby.
Firma za posledných desať rokov prekonala tri insolvenčné konania, štvrté, ktoré sa začalo koncom augusta, však už nezvládla. Špecializovala sa na úpravu textílií pre automobilový, stavebný, zdravotnícky či letecký priemysel.