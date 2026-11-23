Smer chce zrušiť hlasovanie poštou zo zahraničia a nahradiť ho osobnou voľbou na zastupiteľských úradoch. V našej interaktívnej kalkulačke zistíš, koľko peňazí by ťa mohla stáť cesta k volebnej urne.
Slováci žijúci, pracujúci či študujúci v zahraničí dnes môžu v parlamentných voľbách hlasovať poštou. Koaličný Smer-SD však navrhuje túto možnosť zrušiť a nahradiť ju osobným hlasovaním na zastupiteľských úradoch, napríklad na veľvyslanectvách a generálnych konzulátoch.
Zmena by znamenala, že mnohí voliči by museli za odovzdaním svojho hlasu cestovať. Okrem času by ich to mohlo stáť aj peniaze za vlak, autobus, letenku či prípadné ubytovanie.
Koľko by si za cestu k urne zaplatil ty? Vytvorili sme interaktívnu kalkulačku, v ktorej si môžeš vypočítať orientačné cestovné náklady pri osobnom hlasovaní zo zahraničia.
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Novela zákona sa aktuálne nachádza v druhom čítaní. Parlament má o nej hlasovať v utorok 24. novembra 2026 o 11.00 h. Zrušenie voľby poštou preto zatiaľ nie je schválené.