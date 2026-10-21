Cez víkend si pospíme o hodinu dlhšie: Čaká nás zmena času, tento rok prichádza v nezvyčajne skorom termíne
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Daniel Zbudila
dnes 21. októbra 2026 o 16:30
Čas čítania 1:16

Cez víkend si pospíme o hodinu dlhšie: Čaká nás zmena času, tento rok prichádza v nezvyčajne skorom termíne

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Cez víkend si pospíme o hodinu dlhšie: Čaká nás zmena času, tento rok prichádza v nezvyčajne skorom termíne
Zdroj: Pexels/Stas Knop

V noci zo soboty na nedeľu (25. októbra) si opäť prestavíme hodinky. O tretej hodine ráno sa ručičky posunú späť na druhú, čo poteší všetkých, ktorí si radi doprajú dlhší spánok.

Víkend prinesie vítanú hodinu spánku navyše. V noci zo soboty 24. na nedeľu 25. októbra 2026 sa letný čas skončí a Slovensko sa vráti k štandardnému stredoeurópskemu času (často nepresne označovanému ako zimný čas). Presne o 03:00 ráno sa digitálne aj analógové hodiny vrátia na 02:00.

Odvrátenou stranou posunu je rýchlejší nástup tmy v poobedňajších hodinách, čo môže citlivejším ľuďom na niekoľko dní rozhádzať spánkový cyklus aj psychickú pohodu.

Prečo zmena prichádza tak skoro?

Tohtoročný termín 25. októbra patrí k najskorším možným dátumom v novodobom kalendári. Pravidlo určuje, že prechod nastáva vždy počas poslednej októbrovej nedele.

Pre porovnanie:

  • v roku 2024 pripadla zmena na 27. októbra,
  • v roku 2025 na 26. októbra,
  • v roku 2027 sa hodinky posunú až na úplnom konci mesiaca – 31. októbra.

Nejde teda o zásah do pravidiel, ale o prirodzený kalendárny posun.

Koniec striedania času je v nedohľadne

Hoci sa o definitívnom zrušení posúvania ručičiek hovorí takmer dekádu, európska byrokracia narazila na stenu. Európska komisia navrhla stopku striedaniu už v septembri 2018 po rekordnej verejnej ankete, kde až 84 % z 4,6 milióna respondentov žiadalo zachovanie jedného stabilného času. Europarlament návrh odobril v marci 2019 a pôvodný plán počítal s koncom striedania v roku 2021.

 

Celý proces však zablokovala Rada EÚ. Jednotlivé vlády sa nedokázali dohodnúť na koordinovanom postupe. Hrozilo, že ak by si susedné krajiny vybrali odlišné režimy (napríklad jedna celoročný letný a druhá štandardný zimný), v stredoeurópskom priestore by vznikla neprehľadná mozaika časových pásiem, ktorá by skomplikovala dopravu aj cezhraničný obchod.

Téma sa znovu otvorila na pôde europarlamentu na jeseň 2025, pričom Komisia pripravuje ďalšie podklady. Kým však nepríde k jednomyseľnej dohode, prax zostáva nezmenená.

Harmonogram zmien času do roku 2031

Európska komisia už stanovila presné termíny prechodov na nasledujúce roky (prvý termín na letný čas, druhý späť na štandardný):

  • 2027: 28. marec / 31. október
  • 2028: 26. marec / 29. október
  • 2029: 25. marec / 28. október
  • 2030: 31. marec / 27. október
  • 2031: 30. marec / 26. október
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Náhľadový obrázok: TASR/František Iván
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