Bill Gates upozorňuje na temný scenár AI: Mohla by spôsobiť smrť miliardy ľudí

„Nikdy predtým neexistovala taká silná zbraň, akou sú ľudia so zlými úmyslami, ktorí používajú najnovšie nástroje umelej inteligencie,“ uviedol Gates
Podľa spoluzakladateľa Microsoftu Billa Gatesa existuje riziko, že umelá inteligencia (AI) by mohla spôsobiť smrť jednej miliardy ľudí. Preto podporuje legislatívnu reguláciu tejto technológie. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
„Umelá inteligencia je určite dostatočne silná na to, aby vyvolala udalosti, ktoré by spôsobili miliardu úmrtí,“ odpovedal Gates americkej televízii NBC na otázku týkajúcu sa aktuálnych varovaní, že AI by mohla vyhubiť ľudstvo.
„Nikdy predtým neexistovala taká silná zbraň, akou sú ľudia so zlými úmyslami, ktorí používajú najnovšie nástroje umelej inteligencie,“ uviedol. Gates zároveň pripustil, že by bolo pomerne komplikované zasiahnuť „100 percent“ ľudí.
Vzhľadom na tieto riziká je podľa Gatesa „absolútne“ nevyhnutné, aby USA prijali potrebnú legislatívu. Vláda a politici sa podľa neho musia dohodnúť na povinných bezpečnostných opatreniach a dohľade nad AI. „Nikto si nemyslí, že bude stačiť samoregulácia,“ uviedol Gates.
Po nedávnych autonómnych hackerských útokoch vykonaných softvérom s umelou inteligenciou sa za spomalenie vývoja umelej inteligencie vyslovili aj popredné laboratóriá ako Anthropic a OpenAI, vývojár systému ChatGPT.