Letecká spoločnosť presunie šesť lietadiel do iných krajín a zníži kapacitu približne o 1,1 milióna miest.
Letecká spoločnosť Ryanair výrazne obmedzí svoje lety z Belgicka počas zimnej sezóny 2026/2027. Dopravca plánuje zrušiť 20 liniek, znížiť kapacitu približne o 1,1 milióna sedadiel a presunúť šesť lietadiel do iných krajín, upozornil portál Netky.sk.
Zmeny sa dotknú najmä letísk v Bruseli a Charleroi. Z hlavného bruselského letiska Zaventem by mal Ryanair po zmenách prevádzkovať už len spojenie do Dublinu. Medzi rušenými linkami majú byť aj lety do obľúbených španielskych destinácií, napríklad Barcelony, Madridu, Valencie či Malagy. Kompletný zoznam zatiaľ nie je známy.
Dôvodom sú vyššie dane
Ryanair vysvetľuje obmedzenie letov plánovaným zvýšením leteckých daní v Belgicku. Podľa spoločnosti má daň za odlietajúceho cestujúceho vzrásť z dvoch eur v roku 2025 na sedem eur od januára 2027.
Aerolinka preto plánuje presunúť časť svojej kapacity do krajín s nižšími nákladmi.
Cestujúci budú mať menší výber lacných letov z Belgicka, ďalšie letecké spoločnosti však budú spojenia naďalej prevádzkovať. Bruselské letisko plánuje počas zimnej sezóny ponúkať priame lety do 136 destinácií.