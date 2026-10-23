„Deň pred výplatou škrtli odmeny.“ Zamestnanci PetCenter nám porozprávali o meškajúcich mzdách a chaose v práci
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dnes 23. októbra 2026 o 18:00
Čas čítania 3:47

„Deň pred výplatou škrtli odmeny.“ Zamestnanci PetCenter nám porozprávali o meškajúcich mzdách a chaose v práci

Daniel Zbudila
Daniel Zbudila
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„Deň pred výplatou škrtli odmeny.“ Zamestnanci PetCenter nám porozprávali o meškajúcich mzdách a chaose v práci
Zdroj: Facebook/Pet Center SK

Kým v Česku spoločnosť požiadala o ochranu pred veriteľmi pre dlhy presahujúce 31 miliónov eur, na Slovensku sa kríza preliala priamo k personálu.

Preriedené regály, palety v predajniach a zľavy, ktoré skákali z 30 na 70 percent. Zákazníci siete chovateľských potrieb PetCenter si v uplynulých týždňoch všimli neprehliadnuteľné zmeny. To, čo na prvý pohľad vyzeralo ako bežný sezónny výpredaj skladov, je v skutočnosti dôsledkom hlbokej krízy a snahy nového manažmentu zachrániť firmu pred bankrotom. Situácia napokon vyústila do najradikálnejšieho kroku – sieť už na Slovensku zatvorila všetky svoje predajne.

Kým česká vetva siete bojuje podľa portálu Aktuality o prežitie pred súdmi a požiadala o ochranu pred veriteľmi, slovenská pobočka čelí vážnej vnútornej vzbure. Zamestnanci predajní pre Refresher opísali, ako údajne v praxi vyzeralo krízové riadenie: hovoria o práci bez obedných prestávok, nevyplatených prémiách, meškajúcich mzdách aj stravnom.

Pracovali sme bez obeda, deň pred výplatou nám škrtli odmeny

Do redakcie sa nám ozvali viacerí zamestnanci predajní, podľa ktorých sa situácia začala vyhrocovať v auguste. Vedenie bez predchádzajúceho varovania vyhlásilo plošnú zľavu 30 percent na všetok tovar. Začiatkom septembra prišiel ďalší šok – zľava stúpla na 70 percent.

 

„Prvé problémy s vyplácaním odmien sa prejavili v septembri 2026. Vedenie spoločnosti nám 14. septembra, teda presne deň pred plánovaným výplatným termínom, poslalo e-mail. Oznámilo nám v ňom, že odmeny za august nevyplatí pre nepriaznivú finančnú situáciu spoločnosti,“ uviedla jedna z pracovníčok siete.

„Zákazníci boli v šoku a my bez odpovedí. Iba sme trpeli na predajniach. Ľudia nakupovali ako besní, my sme ťahali celé dni bez jedla a bez obeda, lebo zákazníci neustále prúdili dnu,“ opisuje situáciu ďalšia zamestnankyňa. Ľudia sa personálu pýtali, či sieť končí, predavači však žiadne inštrukcie od vedenia nedostali: „Slovensko vôbec neriešili, neodpisovali na maily, nedvíhali telefóny.“

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Čo sa dozvieš po odomknutí?

  • O koľko peňazí prišli zamestnanci mesačne kvôli škrtnutým odmenám
  • Ako vyzeral pracovný deň v obchodoch po ohlásení zliav
  • Koľko zarobila spoločnosť v minulých rokoch
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Náhľadový obrázok: Facebook/ PetCenter SK
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