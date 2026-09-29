Výrazne horšia situácia je v Česku, kde firma bojuje s vysokými dlhmi a nové vedenie sa snaží stabilizovať jej fungovanie.
PetCenter postupne zmenšuje svoju sieť predajní na Slovensku. Kým v minulosti tu prevádzkoval 32 obchodov, aktuálne ich zostáva 23. Niektoré pobočky už skončili a v ďalších zákazníci narazili na veľké výpredaje, poloprázdne regály či chýbajúci tovar, informovali aktuality.sk.
Napriek zatváraniu predajní slovenská časť spoločnosti zatiaľ nevykazuje výrazné finančné problémy. PetCenter Slovakia vlani dosiahlo tržby približne 8,8 milióna eur a skončilo so ziskom viac ako 93-tisíc eur. Tržby pritom medziročne vzrástli.
V Česku bojuje s vysokými dlhmi
Oveľa vážnejšia je situácia v susednom Česku. Tamojšie PetCenter po zmene vlastníka požiadalo o ochranu pred veriteľmi, ktorá mu má poskytnúť čas na dohodu o ďalšom fungovaní. Dlhy spoločnosti presahujú 765 miliónov českých korún, približne 31,4 milióna eur. Ak by firma nedokázala pokračovať v prevádzke, ohrozených môže byť takmer 500 pracovných vzťahov.
Nové vedenie preto pripravilo ozdravný plán. Chce rokovať s prenajímateľmi o nájmoch, zoštíhliť centrálu a znížiť množstvo zásob. Predať plánuje približne dve tretiny skladových zásob a s veriteľmi sa dohodnúť na ďalšom splácaní dlhov. Práve to môže súvisieť aj s výraznými výpredajmi v slovenských a českých predajniach.