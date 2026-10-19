Ministerstvo vnútra plánuje masívne prezliekanie bezpečnostných zložiek. Pre policajtov a hasičov obstaráva 117-tisíc kusov odevov.
Slovenskí policajti a hasiči dostanú rozsiahlu výbavu nového oblečenia. Ministerstvo vnútra rozbieha verejné obstarávanie na nákup funkčného aj slávnostného výstroja, ktorého predpokladaná hodnota presahuje 13 miliónov eur bez DPH, píše Denník N.
Víťaz tendra vzíde zo súťaže, pričom jediným rozhodujúcim parametrom pri výbere bude najnižšia ponúknutá cena. Rezort plánuje podpísať štvorročnú rámcovú zmluvu, na základe ktorej bude tovar odoberať postupne cez jednotlivé čiastkové objednávky. Prvé dodávky by mali doraziť v rozmedzí štyroch až šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti kontraktu.
Čo presne ide štát nakúpiť?
Zákazka počíta s dodaním celkovo 117-tisíc kusov odevov rozdelených do štyroch hlavných kategórií:
- 51 000 kusov flísových búnd,
- 33 000 kusov reprezentačných plášťov,
- 24 000 kusov taktických tričiek,
- 9 000 kusov modrých viest.
Hoci bude hlavným filtrom cena, ministerstvo odmieta lacné nekvalitné materiály, ktoré by nevydržali každodenný nápor v teréne. Použité tkaniny musia preukázať vysokú odolnosť proti opotrebeniu a pretrhnutiu, stálosť farieb aj po opakovanom praní, komfort pri pohybe a stopercentnú zdravotnú neškodnosť.
Súčasťou zadávacích podmienok sú aj prísne environmentálne kritériá. Uchádzači musia garantovať splnenie štandardov bezpečnosti materiálov, napríklad prostredníctvom medzinárodne uznávaného certifikátu Oeko-Tex Standard 100 alebo rovnocenného dokladu, ktorý potvrdzuje absenciu škodlivých chemikálií a alergénov v textile.