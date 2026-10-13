Na sociálnej sieti už spustil zber podpisov.
Poslanec Národnej rady (NR) SR a exminister životného prostredia Tomáš Taraba (nezaradený) chce založiť novú stranu Taraba - Rozvoj Slovenska. Vo videu na sociálnej sieti oznámil začiatok zberu podpisov od občanov. Pre vznik novej strany treba vyzbierať aspoň 10 000 podpisov, odovzdať ich ministerstvu vnútra a požiadať o registráciu. Ak budú splnené všetky zákonné podmienky, ministerstvo stranu zaregistruje.
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