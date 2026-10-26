Slovenský vládny špeciál v nedeľu nenabral priamy kurz cez susedné Poľsko, ale do Ruskej federácie letel výraznou okľukou cez Česko, Nemecko a ponad Baltské more.
Slovenská delegácia smerujúca na obnovené zasadnutie medzivládnej hospodárskej komisie v Moskve musela v nedeľu 25. októbra absolvovať výrazne predĺženú trasu. Vládny špeciál s ministrom zahraničných vecí Jurajom Blanárom na palube neletel priamou líniou ponad územie Poľska, ale zvolil rozsiahly severný koridor.
Ako upozornil Denník N na základe letových záznamov, lietadlo zamierilo z Bratislavy ponad Českú republiku a Nemecko, pokračovalo nad medzinárodnými vodami Baltského mora a ruský vzdušný priestor preťalo až v blízkosti Petrohradu, odkiaľ pokračovalo južne do Moskvy. Trasa letu vyvoláva podozrenie, že poľské úrady opätovne neudelili povolenie na prelet slovenského vládneho stroja ponad svoje územie. Definitívne potvrdenie o zamietnutí zo strany Varšavy však doposiaľ nebolo oficiálne zverejnené.
Blanár vyhlásil, že slovensko-ruské vzťahy zostávajú pragmatické a konštruktívne, pričom hlavnou prioritou ich stretnutia a zasadnutia medzivládnej komisie je energetická bezpečnosť. Popri témach ako vojna na Ukrajine a mierové iniciatívy šéf slovenskej diplomacie dôrazne varoval pred plánom Európskej komisie RePowerEU, ktorý má od budúcej jesene zakázať dovoz ruského plynu – keďže štátny podnik SPP disponuje platným kontraktom s Ruskom až do konca roka 2034, Slovensku podľa Blanára hrozí medzinárodná arbitráž a obrovské odškodné vo výške 10 až 16 miliárd eur, ktoré Brusel odmieta garantovať, pričom dodržiavanie sankcií na ruskú ropu pripravuje krajinu o ďalšiu pol miliardu eur ročne.
Déjà vu z vlaňajška: Dankov spor s Varšavou
Nejde o prvý prípad, kedy slovenskí ústavní činitelia smerujúci do Moskvy museli nabrať takúto komplikovanú okľuku. V januári minulého roka letela identickou trasou ponad Baltik parlamentná delegácia na čele s podpredsedom NR SR Andrejom Dankom a Tiborom Gašparom.
Danko vtedy poľskú stranu otvorene obvinil z nepovolenia preletu a klamstva: „Veľmi ma mrzí, na aké klamstvo sa doslova uchýlila poľská strana. Pretože určite my na palube lietadla si neurčujeme trasu a asi by sme si svoj let nepredlžovali o hodinu, ak by bolo možné letieť priamo.“
Poľské veľvyslanectvo na vtedajšie obvinenia reagovalo vysvetlením, že slovenská žiadosť nespĺňala všetky náležitosti a chýbala jej potrebná dokumentácia vrátane štandardnej diplomatickej nóty. Podľa vyjadrenia poľskej diplomacie navyše slovenská strana nahlásila zmenu letového plánu a obchádzku ešte predtým, než poľské orgány stihli žiadosť vôbec posúdiť. Podobné komplikácie s letovými koridormi v minulosti riešil aj premiér Robert Fico.