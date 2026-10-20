Red flags okolo nádejného ministra

Novým ministrom životného prostredia sa má stať Filip Kuffa. Človek, ktorý ako štátny tajomník lietal vrtuľníkom ponad chránené územie Malej Fatry bez povolenia úradov, novinárkam nadával do „hlúpych husí“ a chodil po súdoch kvôli konfliktu a vyhrážaniu sa farmárovi na východe.
dnes 20. októbra 2026 o 12:30
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Filip Kuffa a SIS
Zdroj: TASR/JÁN KROŠLÁK
Zdroj: TASR/JAROSLAV NOVÁK
Zdroj: FB.COM/DEMOKRATI
Zdroj: TASR/JAROSLAV NOVÁK
Zdroj: TASR/MICHAL SVÍTOK
Zdroj: FB.COM/FILIP KUFFA • SNS - ŽIVOT NS
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