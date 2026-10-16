Natália dostala za prácu A a zároveň FX, spor na Trnavskej univerzite rieši aj štát: „Namiesto titulu mám zničené nervy a nespím“
5
5
0
dnes 16. októbra 2026 o 9:09
Čas čítania 6:35

Natália dostala za prácu A a zároveň FX, spor na Trnavskej univerzite rieši aj štát: „Namiesto titulu mám zničené nervy a nespím“

Dominik Pomichal
Dominik Pomichal
Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Natália dostala za prácu A a zároveň FX, spor na Trnavskej univerzite rieši aj štát: „Namiesto titulu mám zničené nervy a nespím“
Zdroj: Trnavská univerzita

Rozdiel 76 bodov medzi dvoma posudkami odštartoval spor, ktorý sa neskôr rozšíril na otázky metodológie, priebehu obhajoby, nového výskumu aj akademickej integrity. Prípad dnes preverujú viaceré inštitúcie.

Na konci štvrtého ročníka mala študentku psychológie Natáliu čakať bakalárska práca, štátnice a následne magisterské štúdium. Dnes bakalára dokončuje na inej vysokej škole. Medzitým dostala za jednu prácu dve úplne odlišné hodnotenia – A aj FX – neuspela na obhajobe, začala pod novou školiteľkou prakticky nový výskum a dostala sa do ďalšieho sporu. Tentoraz pre nezrovnalosti v dátach a podozreniach, či používala pri tvorbe práce AI.

Kvôli dlhodobým problémom na škole sa jej výrazne zhoršilo zdravie. Do prípadu sa neskôr zapojili Trnavská univerzita, Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo, Študentská rada vysokých škôl, SAV a dokonca aj ministerstvo školstva.

Študentka si želá zostať v anonymite, jej meno v článku je vymyslené. Redakcia jej identitu pozná a má k dispozícii viaceré dokumenty k prípadu vrátane posudkov, komunikácie s pedagógmi, podaní na univerzitu a lekárskej dokumentácie.
Pôvodná bakalárska práca, ktorú školiteľ ohodnotil známkou A a oponentka známkou FX.
Pôvodná bakalárska práca, ktorú školiteľ ohodnotil známkou A a oponentka známkou FX. Zdroj: archív respondentky

Najskôr dostala A. Potom prišlo FX

Témou jej bakalárskej práce bolo inkluzívne vzdelávanie. Za školiteľa si vybrala profesora Mirona Zelinu, ktorého jej podľa vlastných slov fakulta schválila. Ako sama opisuje, dovtedy štúdiom prechádzala bez vážnejších problémov.

15. októbra 2026 o 12:13 Čas čítania 2:44 Diagnóza adresa. Špeciálna škola v Snine verbuje rómske deti, jej riaditeľka radí na ministerstve školstva Diagnóza adresa. Špeciálna škola v Snine verbuje rómske deti, jej riaditeľka radí na ministerstve školstva

S prácou za ním pravidelne cestovala do Bratislavy a konzultovala ju osobne. „Všetko bolo v poriadku. V podstate nebol problém žiadny až do času, kedy mi prišiel posudok oponenta,“ opisuje. Prvý posudok pritom problém nenaznačoval. Zelina jej prácu ohodnotil 97 bodmi zo 100 a známkou A.

Potom prišlo hodnotenie oponentky Jany Bieščad. 21 bodov – FX. Rozdiel medzi dvoma posudkami bol 76 bodov.  „Bola som veľmi, veľmi v šoku,“ hovorí študentka. Najviac ju podľa jej slov zaskočilo, že za výskumnú časť dostala 0 bodov z 35. Práve tým sa začal niekoľkomesačný spor, ktorý sa postupne rozšíril ďaleko za samotné hodnotenie bakalárskej práce.

Oponentský posudok bakalárskej práce respondentky. Text sme zámerne vybielili na zdôraznenie hlavnej časti.
Oponentský posudok bakalárskej práce respondentky. Text sme zámerne vybielili na zdôraznenie hlavnej časti. Zdroj: archív respondentky

Jadro prvého sporu

Jedna z hlavných výhrad oponentky smerovala k štatistike. Študentka pracovala najmä s deskriptívnou štatistikou, no zároveň formulovala hypotézy. Univerzita tvrdí, že pri takomto type výskumu mala použiť aj inferenčnú štatistiku, ktorá umožňuje overiť, či výsledky nie sú len náhodné. Odkazuje pritom na fakultný manuál k záverečným a kvalifikačným prácam z roku 2015.

Manuál k vypracovaniu záverečnýcha kvalifikačných prác poskytovaný Trnavskou univerzitou
Manuál k vypracovaniu záverečnýcha kvalifikačných prác poskytovaný Trnavskou univerzitou Zdroj: Trnavská univerzita/Kinga Izsóf Jurásová · Mária Dědová
Zjednodušene: Deskriptívna štatistika len ukáže, čo sa v dátach nachádza. Inferenčná štatistika skúma, či je výsledok skutočný, alebo mohol vzniknúť náhodou.

Rodina študentky naopak poukazuje na fakultný materiál, podľa ktorého sa pri bakalárskych prácach používa deskriptívna štatistika. Podobný pohľad nám potvrdil aj jej školiteľ Miron Zelina. Podľa neho oponentka uplatnila kritériá primerané skôr magisterskej či doktorandskej práci a požadovala aj štatistické postupy, ktoré sa podľa neho na bakalárskom stupni neučili.

Požiadavky pre obsahovú náplň bakalárskych prác zverejnené na stránke Trnavskej univerzity
Požiadavky pre obsahovú náplň bakalárskych prác zverejnené na stránke Trnavskej univerzity Zdroj: Trnavská univerzita
Pridaj sa do Refresher Clubu
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup k exkluzívnemu obsahu
Prístup k benefitom (150 kreditov)
Menej reklám
Benefity vo forme zliav na beauty, fashion alebo šport
Vstupenky na koncerty, festivaly alebo do kina
PPV kódy
Polročné - 23 %
32,5 € 25 €
Účtuje sa každých 6 mesiacov
0,96 € / Týždeň
Prístup k exkluzívnemu obsahu
Prístup k benefitom (900 kreditov)
Wolt+ na 3 mesiace zadarmo
Menej reklám
Benefity vo forme zliav na beauty, fashion alebo šport
Vstupenky na koncerty, festivaly alebo do kina
PPV kódy
Zdieľanie obsahu kamošom a kamoškám
Ročné - 23 %
65 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup k exkluzívnemu obsahu
Prístup k benefitom (2 000 kreditov)
Wolt+ na 3 mesiace zadarmo
Úplne bez reklám
Benefity vo forme zliav na beauty, fashion alebo šport
Vstupenky na koncerty, festivaly alebo do kina
PPV kódy
Zdieľanie obsahu kamošom a kamoškám
Všetky možnosti členstva Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Pridaj sa do Refresher Clubu

Čo sa dozvieš po odomknutí?

  • Prečo Natália tvrdí, že mala „nepriestrelnú obhajobu“, no aj tak dostala FX
  • Ako sa z opravy práce stal prakticky nový výskum
  • Prečo sa spor neskôr rozšíril aj na nezrovnalosti v dátach a podozrenie z AI
  • Ako prípad začali riešiť ministerstvo aj ďalšie inštitúcie
Dočítať článok
Máš už členstvo?
Prihlásiť sa
Dočítať článok
Poslať sms
Pošli SMS na 8877 s textom FRESH 212963 a aktivuj si členstvo na celý mesiac.
Cena SMS členstva je 5 € s DPH. Ako to funguje?
Odomknúť cez SMS
Všetky články na mesiac
POSLAŤ SMS Ako to funguje?
Pridaj sa do Clubu a získaj
Refresher bez reklám
Prístup k exkluzívnemu obsahu (články, videá)
Benefity vo forme zliav na beauty, fashion alebo šport
Vstupenky na koncerty, festivaly alebo do kina
PPV kódy
Možnosť zdieľať obsah kamošom a kamoškám
Zobraziť všetky
Odporučil by si článok ostatným?
5
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Náhľadový obrázok: archív respondentky, Instagram/@trnavskauniverzita, Pexels/Olya Kobruseva
Čo si o článku myslíš?
Prihlás sa a daj vedieť do komentára!
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať aktívne členstvo Refresher Club, aby si mohol pridať komentár.
Členstvo
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Súvisiace témy:
Slovensko Školstvo
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
pred 2 dňami
REBRÍČEK: Toto je 10 najhorších obcí na Slovensku. Nachádza sa medzi nimi aj tá tvoja?
REBRÍČEK: Toto je 10 najhorších obcí na Slovensku. Nachádza sa medzi nimi aj tá tvoja?
pred 2 hodinami
Obľúbený gél na prerezávanie zúbkov u bábätiek už nekúpiš. ŠÚKL oznámil dátum ukončenia dodávok
Obľúbený gél na prerezávanie zúbkov u bábätiek už nekúpiš. ŠÚKL oznámil dátum ukončenia dodávok
pred hodinou
Natália dostala za prácu A a zároveň FX, spor na Trnavskej univerzite rieši aj štát: „Namiesto titulu mám zničené nervy a nespím“
Natália dostala za prácu A a zároveň FX, spor na Trnavskej univerzite rieši aj štát: „Namiesto titulu mám zničené nervy a nespím“
včera o 19:14
MAPA VÝSKYTU HÚB: Pozri si, v ktorých slovenských lesoch hubári aktuálne hlásia plné košíky
MAPA VÝSKYTU HÚB: Pozri si, v ktorých slovenských lesoch hubári aktuálne hlásia plné košíky
včera o 15:31
Slovenská sporiteľňa plánuje veľkú odstávku. V týchto dňoch si klienti nevyberú peniaze ani nezaplatia kartou
Slovenská sporiteľňa plánuje veľkú odstávku. V týchto dňoch si klienti nevyberú peniaze ani nezaplatia kartou
1
pred 2 dňami
Vo verejnej správe má pribudnúť viac ako 2 500 zamestnancov. Štát na ich platy a ďalšie výdavky vyčlení miliardy eur
Vo verejnej správe má pribudnúť viac ako 2 500 zamestnancov. Štát na ich platy a ďalšie výdavky vyčlení miliardy eur
pred 2 dňami
REBRÍČEK: Toto je 10 najhorších obcí na Slovensku. Nachádza sa medzi nimi aj tá tvoja?
REBRÍČEK: Toto je 10 najhorších obcí na Slovensku. Nachádza sa medzi nimi aj tá tvoja?
včera o 19:14
MAPA VÝSKYTU HÚB: Pozri si, v ktorých slovenských lesoch hubári aktuálne hlásia plné košíky
MAPA VÝSKYTU HÚB: Pozri si, v ktorých slovenských lesoch hubári aktuálne hlásia plné košíky
včera o 15:31
Slovenská sporiteľňa plánuje veľkú odstávku. V týchto dňoch si klienti nevyberú peniaze ani nezaplatia kartou
Slovenská sporiteľňa plánuje veľkú odstávku. V týchto dňoch si klienti nevyberú peniaze ani nezaplatia kartou
včera o 08:49
Táto skupina dôchodcov si prilepší: Parlament pre nich schválil zvýšenie minimálneho penzie na 710 eur
Táto skupina dôchodcov si prilepší: Parlament pre nich schválil zvýšenie minimálneho penzie na 710 eur
1
pred 2 dňami
Meteorológovia aktualizovali predpoveď na zimu: Európu čaká úplne iné počasie, ako sme čakali
Meteorológovia aktualizovali predpoveď na zimu: Európu čaká úplne iné počasie, ako sme čakali
10. 10. 2026 15:36
ZOZNAM: Kto patrí k medicínskej špičke? Experti zostavili rebríček 75 najlepších lekárov
ZOZNAM: Kto patrí k medicínskej špičke? Experti zostavili rebríček 75 najlepších lekárov
8. 10. 2026 16:27
REBRÍČEK: Toto je 10 najhorších obcí na Slovensku. Nachádza sa medzi nimi aj tá tvoja?
REBRÍČEK: Toto je 10 najhorších obcí na Slovensku. Nachádza sa medzi nimi aj tá tvoja?
pred 2 dňami
Obľúbená aplikácia z Google Play môže ohroziť tvoje peniaze. Odborníci varujú pred nebezpečným vírusom
Obľúbená aplikácia z Google Play môže ohroziť tvoje peniaze. Odborníci varujú pred nebezpečným vírusom
pred 3 dňami
TABUĽKA: Kedy konečne pôjdete do penzie? Pozrite si veľký prehľad dôchodkového veku
TABUĽKA: Kedy konečne pôjdete do penzie? Pozrite si veľký prehľad dôchodkového veku
Lifestyle news
František Kabrheľ sa rozhodol politicky angažovať. Bude zbierať podpisy pre iniciatívu TARABA – ROZVOJ SLOVENSKA
včera o 15:15
Talianska ikona v novom šate. Alfa Romeo odhalila koncept Cuorerosso s pohonom všetkých kolies a výkonom 630 koní
včera o 11:40
Zomrela hviezda seriálu Breaking Bad. RJ Mitte mal iba 34 rokov
pred 4 dňami
1 030 koní a dojazd 720 kilometrov. Jaguar predstavil elektrický model Type 01, ktorý trhá asfalt
8. 10. 2026 9:44
Vôňa, ktorá hovorí česky aj japonsky. Pigmentario Aereo od umelkyne Michaely Fenkl spája kultúry
6. 10. 2026 11:40
Zabudni na kompromisy. Nové BMW radu 3 a i3 valcujú konkurenciu dojazdom aj výkonom
30. 9. 2026 11:30
Zimná výbava od Palace Skateboards. Pozri si kolekciu Winter 2026 plnú vrchných vrstiev, mikín aj fresh doplnkov
29. 9. 2026 14:51
Bentley odhalilo svoj prvý čistý elektromobil. Luxusné SUV Torcal trhá asfalt a nabiješ ho za pár minút
24. 9. 2026 14:20
Obojstranná parka s umelou kožušinou aj futbalové dresy. Pozri si kolekciu Fall 2026 od Supreme a Nike
22. 9. 2026 14:43
Rolex oživuje prezývku z 50. rokov. Nové hodinky ukazujú aj fázy mesiaca
16. 9. 2026 10:34
Slovensko Všetko
Opozičná tlačovka nevyšla
včera o 15:52
Opozičná tlačovka nevyšla
Tlačová konferencia, na ktorej malo 5 opozičných strán prezentovať spoločný postup pri organizácii protestu sa nevyšla podľa plánu.
Anna Belousovová z Republiky sa vzdala kandidatúry na post predsedníčky Žilinského kraja
pred 2 hodinami
Anna Belousovová z Republiky sa vzdala kandidatúry na post predsedníčky Žilinského kraja
V SNG plánovali podujatie Gentlemen’s Fight Night. Po kritike informácie o boxerskom turnaji zmizli
včera o 16:16
V SNG plánovali podujatie Gentlemen’s Fight Night. Po kritike informácie o boxerskom turnaji zmizli
Ochranári hľadajú mláďa rysa: Bojuje o život, každý deň sa znižuje jeho šanca na záchranu
včera o 17:46
Ochranári hľadajú mláďa rysa: Bojuje o život, každý deň sa znižuje jeho šanca na záchranu
Slovenská sporiteľňa plánuje veľkú odstávku. V týchto dňoch si klienti nevyberú peniaze ani nezaplatia kartou
včera o 15:31
Slovenská sporiteľňa plánuje veľkú odstávku. V týchto dňoch si klienti nevyberú peniaze ani nezaplatia kartou
Štát pritvrdzuje voči fiktívnym živnostiam. Firmám hrozia pokuty až 200-tisíc eur
pred 3 hodinami
Štát pritvrdzuje voči fiktívnym živnostiam. Firmám hrozia pokuty až 200-tisíc eur
Ekonomika Všetko
„Skutočný deficit môže byť 7,5 alebo 8 %. Vláda oklamala celý národ.“ Ekonóm kritizuje rozpočet na rok 2027
pred 2 dňami
„Skutočný deficit môže byť 7,5 alebo 8 %. Vláda oklamala celý národ.“ Ekonóm kritizuje rozpočet na rok 2027
včera o 08:49
Táto skupina dôchodcov si prilepší: Parlament pre nich schválil zvýšenie minimálneho penzie na 710 eur
pred 2 dňami
Na Slovensku pritvrdili kontroly fiktívnych živností. Inšpektori už navrhli obrie pokuty
Slovensko Všetko
Natália dostala za prácu A a zároveň FX, spor na Trnavskej univerzite rieši aj štát: „Namiesto titulu mám zničené nervy a nespím“
pred hodinou
Natália dostala za prácu A a zároveň FX, spor na Trnavskej univerzite rieši aj štát: „Namiesto titulu mám zničené nervy a nespím“
včera o 15:52
Opozičná tlačovka nevyšla
pred 2 hodinami
Anna Belousovová z Republiky sa vzdala kandidatúry na post predsedníčky Žilinského kraja
Zahraničie Všetko
Trump zrušil živé vysielanie popravy strelca z Fort Hood: „Zomrie zastrelením, ale bez kamier“
pred 42 minútami
Trump zrušil živé vysielanie popravy strelca z Fort Hood: „Zomrie zastrelením, ale bez kamier“
včera o 11:47
Polícia pátra po nebezpečnom mužovi z Česka. Je podozrivý z pokusu o vraždu, môže sa pohybovať aj na Slovensku
pred 2 dňami
Letiaca motorka po náraze trafila muža sediaceho pred čajovňou

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
Natália dostala za prácu A a zároveň FX, spor na Trnavskej univerzite rieši aj štát: „Namiesto titulu mám zničené nervy a nespím“
pred hodinou
Natália dostala za prácu A a zároveň FX, spor na Trnavskej univerzite rieši aj štát: „Namiesto titulu mám zničené nervy a nespím“
Rozdiel 76 bodov medzi dvoma posudkami odštartoval spor, ktorý sa neskôr rozšíril na otázky metodológie, priebehu obhajoby, nového výskumu aj akademickej integrity. Prípad dnes preverujú viaceré inštitúcie.
Opozičná tlačovka nevyšla
včera o 15:52
Opozičná tlačovka nevyšla
Vlna protestov v Európe
včera o 15:41
Vlna protestov v Európe
Slovensko zakáže zavádzajúce praktiky obchodníkov: Končí spomaľovanie mobilov aj tichý nátlak
včera o 13:47
Slovensko zakáže zavádzajúce praktiky obchodníkov: Končí spomaľovanie mobilov aj tichý nátlak
Diagnóza adresa. Špeciálna škola v Snine verbuje rómske deti, jej riaditeľka radí na ministerstve školstva
včera o 12:13
Diagnóza adresa. Špeciálna škola v Snine verbuje rómske deti, jej riaditeľka radí na ministerstve školstva
Viac