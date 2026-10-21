Nefunguje ti stránka ministerstva vnútra? Heckerov za tým nehľadaj, štát musel narýchlo zaplátať dieru v systéme

Ak si sa pokúšal vybaviť niečo na oficiálnej stránke Ministerstva vnútra SR, pravdepodobne si narazil na prázdnu obrazovku.
Ministerstvo vnútra (MV) SR dočasne odstavilo webové sídlo rezortu z dôvodu preventívnych bezpečnostných opatrení súvisiacich s kritickými zraniteľnosťami technológie PHP. Stredajšia odstávka má trvať približne hodinu. TASR o tom informoval odbor strategickej komunikácie.
„Počas samotnej odstávky bude webové sídlo nedostupné. Technický tím vykoná potrebné bezpečnostné úpravy a pred obnovením prevádzky overí jeho funkčnosť,“ doplnil rezort. Podotkol, že cieľom opatrenia je posilniť ochranu webového sídla a zabezpečiť jeho spoľahlivú prevádzku. „Samotná identifikácia zraniteľnosti neznamená, že došlo ku kybernetickému útoku alebo úniku údajov,“ dodal.
Národný bezpečnostný úrad v stredu upozornil na bezpečnostné riziká programovacieho jazyka využívaného najmä pre webové stránky PHP. Situáciu označil za vážnu a vyzval prevádzkovateľov na vykonanie konkrétnych krokov.