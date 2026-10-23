Príčina úmrtia pracovníka zatiaľ nie je známa.
V areáli spoločnosti HYZA v Topoľčanoch zomrel po náhlej zdravotnej indispozícii jeden zo zamestnancov. Redakciu Refresher News na prípad upozornil anonymný čitateľ, podľa ktorého malo 21. októbra dôjsť v podniku k úniku čpavku. Spoločnosť však túto informáciu odmieta.
„Môžeme potvrdiť, že 21. októbra 2026 došlo k náhlej indispozícii zamestnanca, ktorému jeho spolupracovníci a následne záchranná zdravotná služba okamžite poskytli prvú pomoc. Následne bol prevezený do nemocnice, kde, žiaľ, zomrel,“ uviedol pre Refresher News Pavel Heřmanský, PR manažér a tlačový hovorca spoločnosti Agrofert.
Príčina úmrtia zatiaľ nie je známa
Spoločnosť podľa hovorcu čaká na výsledky pitvy a vzhľadom na pozostalých nebude poskytovať ďalšie podrobnosti.
Pavel Heřmanský zároveň poprel, že by v areáli došlo k úniku čpavku. Podľa jeho vyjadrenia nezávislé meranie hasičov z Nitry nepreukázalo prítomnosť uniknutého plynu a hodnoty ovzdušia boli v norme.
Spoločnosť tiež uviedla, že pracovisko monitorovali kamery. Záznamy podľa hovorcu nezachytávajú nič neštandardné a firma ich poskytla príslušným úradom.