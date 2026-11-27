Minulotýždňové otrasy na svetových burzách výrazne zasiahli aj úspory Slovákov v druhom dôchodkovom pilieri.
Ochladenie na globálnych akciových trhoch sa v uplynulom týždni výrazne podpísalo pod hodnotu dôchodkových úspor na Slovensku. Najväčšie výkyvy pocítili najmä indexové a akciové fondy v druhom pilieri, ktoré sa prepadli do hlbokého mínusu. Celkový majetok všetkých sporiteľov sa v priebehu jediného týždňa znížil o 1,12 miliardy eur, uvádza Finsider.
Pre bežného sporiteľa, ktorý mal pred výpredajom v niektorom zo štyroch najväčších indexových fondov uložených 10 000 eur, to znamenalo dočasný pokles hodnoty úspor o 585 až 589 eur ku koncu minulého týždňa. Napriek výraznému prepadu však pre ľudí šetriacich na dôchodok nejde automaticky o zlú správu – pravidelné nákupy podielov počas poklesu cien im v dlhodobom horizonte umožňujú zarobiť viac, než keby trhy rástli bez korekcií.
Októbrové rekordy a rýchly obrat
Tohtoročné maximum dosiahli dôchodkové fondy 12. októbra, keď v nich Slováci mali uložených 22,83 miliardy eur. Do piatka 20. novembra objem majetku klesol na 21,51 miliardy eur, čo oproti októbrovému vrcholu predstavuje úbytok o 1,33 miliardy eur (približne 5,8 percenta), pričom rozhodujúca časť straty nastala práve v poslednom týždni.