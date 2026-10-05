Obchodný reťazec hovorí o zlyhaní jednotlivca, analytik varuje pred obchádzaním pravidiel.
Augustový rasisticky motivovaný útok na indického občana pri nitrianskom nábreží má mrazivé pozadie. Hlavný 17-ročný aktér D. E. pred sudcom Špecializovaného trestného súdu v Banskej Bystrici priznal, že bol v čase incidentu extrémne opitý, informujú Aktuality.
Okrem fyzického napadnutia skupiny cudzincov a ďalšieho človeka čelí aj obvineniu z extrémizmu – pri obchodnom centre Promenáda totiž z kamenných dlažobných kociek vyskladal symbol hákového kríža s rozmerom 80 x 80 centimetrov. Svoje správanie si na súde vedel vysvetliť len vysokou hladinou alkoholu v krvi.
Ako obišiel kontrolu veku v noci
Mladík pred sudcom otvorene popísal, ako sa ako neplnoletý dostáva k tvrdému alkoholu. V nočných hodinách navštívil samoobslužnú predajňu COOP Jednota, do ktorej sa dostal cez aplikáciu v mobilnom telefóne svojho dospelého kamaráta.
Keďže systém považoval zákazníka za plnoletého, 17-ročný mladík si dokázal bez akejkoľvek asistencie personálu samoobslužne nakúpiť fľaše vodky.
Reťazec odmieta chybu, analytik hovorí o riziku
Obchodný reťazec COOP Jednota rázne odmieta, že by zlyhali ich zabezpečovacie systémy. Hovorkyňa Jana Kuklová zdôrazňuje, že vstup do predajne v nočnom režime podlieha prísnej registrácii s dokladom totožnosti, biometrii, AI kamerám a nepretržitému dohľadu živého dispečera. Podľa reťazca ide o vedomé obchádzanie pravidiel a zlyhanie dospelého človeka, ktorý neplnoletému poskytol svoje prístupové údaje.
Maloobchodný analytik Ľubomír Drahovský však upozorňuje, že automatizované predajne sú v tomto smere dvojsečnou zbraňou. Hoci výrazne pomáhajú dostupnosti potravín, ak sa niekto rozhodne overovacie bariéry obísť pomocou tretej osoby, technika tomu v danom momente dokáže len ťažko zabrániť.