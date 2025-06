Maďari očakávajú v najbližších dňoch nadpriemerné teploty.

Vo štvrtok o polnoci vstúpila do platnosti výstraha pred horúčavami druhého stupňa, vydaná pre celé Maďarsko, ktorá potrvá do nedele polnoci. S odvolaním sa na spoločné vyhlásenie Národného centra pre verejné zdravie a farmáciu (NNGyK) a Celoštátneho riaditeľstva civilnej ochrany (OKF) to uviedla agentúra MTI.



Podľa meteorologickej predpovede sa v Maďarsku v najbližších dňoch očakávajú nadpriemerné teploty, preto riaditeľka NNGyK Cecília Müllerová nariadila výstrahu pred horúčavami.



Vo štvrtok má byť v Maďarsku slnečné počasie s čiastočnou oblačnosťou. Vzduch sa počas dňa oteplí na 31 stupňov Celzia, miestami až na 35 stupňov Celzia.

