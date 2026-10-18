Banálny pracovný úraz na rodinnej farme mal byť vyriešený rutinným lekárskym zákrokom, no skončil sa nepredstaviteľnou rodinnou tragédiou.
Mladá Američanka Dale Alice Martinová utrpela v apríli 2025 nepríjemnú zlomeninu členka počas práce na rodinnej farme v štáte Connecticut. Záchranári ju preto urýchlene transportovali do najbližšieho zariadenia – Waterbury Hospital, uvádza New York Post.
To, čo malo byť štandardnou hospitalizáciou, sa však v priebehu necelej pol dňa zmenilo na nočnú moru. Rodina zosnulej sa rozhodla prelomiť ticho a podala na nemocnicu masívnu žalobu za zanedbanie zdravotnej starostlivosti.
Kokteil analgetík a bezmocnosť na lôžku
Podľa tvrdení v žalobe dostala 21-ročná pacientka po prijatí agresívnu kombináciu silných liekov proti bolesti. Tieto preparáty mali taký devastačný tlmiaci účinok na jej nervovú sústavu a respiračný systém, že u nej nastal silný útlm dýchania. Mladá žena bola podľa rodiny v takom stave, že nemala šancu načiahnuť sa po signalizačnom tlačidle a privolať si zdravotnícky personál.
Ešte závažnejšie znie obvinenie, že personál oddelenia stav pacientky takmer vôbec nekontroloval. Keď do jej izby ráno 10. apríla vošla zdravotná sestra, mladá žena už nejavila žiadne známky života a jej srdce bolo zastavené. Lekárom sa síce podarilo obnoviť cirkuláciu, no mozog zostal príliš dlho bez prísunu kyslíka. Dale utrpela masívne a nezvratné poškodenie a 13. apríla 2025 ju po odpojení od pľúcnej ventilácie vyhlásili za mŕtvu. Výsledky pitvy dali rodine za pravdu – zástava srdca priamo súvisela s podaním viacerých tlmiacich liekov.
Šetrenie personálom v bankrotujúcej nemocnici
Celý prípad má však aj hlbší systémový rozmer. V čase incidentu patrila Waterbury Hospital pod sieť Prospect Medical Holdings, ktorá sa zmietala v gigantických dlhoch a už v januári 2025 požiadala o bankrotovú ochranu pred veriteľmi.
Právny zástupca pozostalých Christopher Mattei upozorňuje, že finančný kolaps mohol priamo ohroziť bezpečnosť na oddeleniach. Nemocnica podľa podozrení drasticky okresala výdavky na personál, školenia a nočné služby. Otec zosnulej Lindsay Martin pritom médiám povedal, že rodina o finančnom rozklade zariadenia vôbec netušila, pričom zranenú dcéru po nehode záchranka automaticky odviezla do najbližšieho špitála v okrese.
Zdravotnícke zariadenie od 1. marca 2026 prešlo pod krídla nového prevádzkovateľa, univerzitného systému UConn Health. Nové vedenie sa k udalostiam, ktoré sa stali pred ich príchodom, odmieta vyjadrovať. Súdny proces tak bude musieť definitívne rozlúsknuť, či mladú ženu pripravilo o život fatálne pochybenie personálu pod vplyvom škrtov v rozpočte.