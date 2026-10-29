Mesiac od tragédie v Staškove: Vysvetľujeme, čo môže čakať 13-ročného útočníka v reedukačnom centre
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dnes 29. októbra 2026 o 8:39
Čas čítania 3:02

Mesiac od tragédie v Staškove: Vysvetľujeme, čo môže čakať 13-ročného útočníka v reedukačnom centre

Natália Mišániová
Natália Mišániová
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Mesiac od tragédie v Staškove: Vysvetľujeme, čo môže čakať 13-ročného útočníka v reedukačnom centre
Zdroj: FOTO TASR - Daniel Stehlík

Ministerstvo školstva pre Refresher News priblížilo, ako funguje starostlivosť o deti v reedukačnom centre a čo ovplyvňuje ich návrat do spoločnosti.

Od tragického útoku na základnej škole v Staškove, pri ktorom zomreli učiteľka a žiačka, uplynul mesiac. Na mieste útočil 13-ročný chlapec, ktorého súd poslal do reedukačného centra.

V článku vysvetľujeme, ako takéto zariadenia fungujú, aké pravidlá v nich platia a za akých podmienok ich môžu deti opustiť. Ministerstvo školstva pre Refresher News priblížilo aj to, ako vyzerá každodenný život v reedukačných centrách a čo rozhoduje o tom, ako dlho v ústave deti zostanú.

V tomto článku si prečítaš:
  • či môžu deti v reedukačných centrách opustiť zariadenie, používať mobil alebo prijímať návštevy
  • ako dlho môžu deti zostať v reedukačnom centre
  • čo rozhoduje o ich návrate domov
  • aké tri režimy v reedukačných centrách existujú a čím sa od seba líšia
  • ako vyzerá bežný deň v zariadení
  • akú odbornú starostlivosť deti dostávajú

Od tragického útoku uplynul mesiac

K tragédii došlo 29. septembra ráno na základnej škole v Staškove v okrese Čadca. Na mieste zomrela 61-ročná učiteľka, ďalšiu učiteľku hospitalizovali a 14-ročná žiačka 1. októbra zomrela následkom zranení. Útočníkom bol 13-ročný žiak ôsmeho ročníka.

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Polícia prípad vyšetruje ako obzvlášť závažný zločin vraždy a pokus o vraždu. Päť dní pred tragédiou navyše prijala trestné oznámenie zo školy pre iný incident. Postup policajtov preveruje Úrad inšpekčnej služby.

Násilný čin na základnej škole v Staškove
Zdroj: FOTO TASR - Daniel Stehlík

V polovici októbra prokuratúra požiadala súd o dočasné umiestnenie chlapca do zariadenia. Súd návrhu vyhovel a 20. októbra polícia útočníka previezla do reedukačného centra. Rozhodnutie v tom čase ešte nebolo právoplatné, bolo však vykonateľné.

Keďže mal chlapec v čase útoku iba 13 rokov, nie je trestne zodpovedný. Na Slovensku totiž trestná zodpovednosť vzniká spravidla od 14 rokov. Chlapca preto nemôžu za tento skutok obviniť. Súd však rozhodol o jeho dočasnom umiestnení do reedukačného centra. Nejde o trest ani o uloženie ochrannej výchovy, ale o dočasné opatrenie súdu.
Násilný čin na základnej škole v Staškove
Zdroj: FOTO TASR - Daniel Stehlík

Ministerstvo školstva pre Refresher News priblížilo, ako reedukačné centrá fungujú. Vzhľadom na citlivosť prípadu však neposkytlo podrobnosti o konkrétnom chlapcovi ani o bezpečnostných opatreniach, ktoré sa na neho vzťahujú.

Pravidlá pre jednotlivé deti sú individuálne

Deti v reedukačných centrách nemajú všetky pravidlá rovnaké. To, či môžu opustiť areál, stretávať sa s rodinou alebo používať mobilný telefón, závisí od režimu, vnútorného poriadku zariadenia a individuálneho posúdenia bezpečnostných rizík.

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Niektoré deti môžu ísť von či používať mobil, iné majú tieto možnosti obmedzené. „Existencia takejto možnosti v niektorom režime neznamená, že ju má každé dieťa,“ upozornilo ministerstvo.

Tomáš Drucker
Zdroj: TASR – František Iván

Niektorí zostanú v zariadení do dospelosti, iní kratšie

Umiestnenie do reedukačného centra automaticky neznamená, že tam dieťa zostane až do dovŕšenia 18 rokov. Dĺžka pobytu závisí od právneho dôvodu umiestnenia, príslušných rozhodnutí a individuálneho vývoja dieťaťa. „Pobyt preto nemožno chápať ako automatické umiestnenie od prijatia až do plnoletosti,“ vysvetlilo ministerstvo.

Odborníci pre každé dieťa vypracujú individuálny reedukačný program, ktorý najmenej raz za tri mesiace vyhodnotia a podľa potreby upravia. Sledujú pritom jeho správanie, dodržiavanie pravidiel, schopnosť zvládať konflikty či spoluprácu pri vzdelávaní.

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„Pripravenosť na návrat do bežného prostredia závisí od celkového vývoja dieťaťa, odborných vyjadrení a podmienok na jeho bezpečné a udržateľné začlenenie do spoločnosti, nie iba od uplynutia určitého času,“ uvádza ministerstvo.

V prípade 13-ročného chlapca zo Staškova zatiaľ nie je verejne potvrdené, ako dlho v zariadení zostane.

Režim môže byť voľný, ale aj veľmi prísny

Pri zaraďovaní detí odborníci zohľadňujú ich správanie, závažnosť predchádzajúcich činov, odborné odporúčania aj bezpečnosť ostatných detí a zamestnancov.

Školský zákon rozlišuje tri typy výchovných skupín:

  • Voľný režim: Je určený deťom, ktoré nepotrebujú zvýšenú starostlivosť ani ochranný uzatvorený režim. Môže slúžiť aj na prípravu na návrat do bežného života.
  • Režim so zvýšenou starostlivosťou: Využíva sa pri deťoch, ktoré vzhľadom na zvýšené riziká potrebujú intenzívnejšiu starostlivosť a osobitné zabezpečenie.
  • Ochranný uzatvorený režim: Je určený deťom s uloženou ochrannou výchovou alebo tým, ktoré závažne porušujú pravidlá a ohrozujú bezpečnosť či zdravie ostatných. Zahŕňa prísnejší dohľad a zvýšenú odbornú starostlivosť. 

Zaradenie do najprísnejšieho režimu nemusí byť trvalé. Odborníci priebežne posudzujú, či ho dieťa stále potrebuje. V akom režime je umiestnený chlapec zo Staškova, ministerstvo neuviedlo.

ilustračná fotografia
ilustračná fotografia Zdroj: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky

Vyučovanie aj stretnutia so psychológmi

Deti v reedukačných centrách majú stanovený denný program. Navštevujú vyučovanie, pripravujú sa do školy, venujú sa voľnočasovým aktivitám a absolvujú odbornú starostlivosť.

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Dôležitou súčasťou pobytu je aj práca s psychológmi a ďalšími odborníkmi. Tí sa zameriavajú na príčiny problémového správania, zvládanie emócií, konfliktov a predchádzanie agresívnym reakciám. Ak dieťa potrebuje psychiatrické vyšetrenie alebo liečbu, zariadenie zabezpečí príslušnú zdravotnú starostlivosť v spolupráci so zdravotníckymi odborníkmi.

„Cieľom je vytvárať štruktúrované a bezpečné prostredie, v ktorom sa dieťa učí zodpovednosti a primeranému zvládaniu konfliktných situácií,“ uviedlo ministerstvo.

Hlavným cieľom reedukácie je podľa rezortu zmena rizikového správania a príprava dieťaťa na návrat do spoločnosti. Súčasťou je aj vzdelávanie, príprava na budúce povolanie a rozvíjanie schopností potrebných na samostatný život.

ilustračná fotografia.
ilustračná fotografia. Zdroj: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
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Náhľadový obrázok: FOTO TASR - Daniel Stehlík
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