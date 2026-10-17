Po jej prvom oficiálnom vystúpení pred novinármi, ktoré trvalo smiešnych 14 minút, prinieslo sériu trapasov a odhalilo, že nemá právnickú licenciu, je jej koniec vo funkcii podľa zdrojov z Washingtonu spečatený.
Kariéra novej hovorkyne Bieleho domu mala rekordne krátke trvanie. Donald Trump v piatok pred novinármi pred odletom do štátu Georgia naznačil, že novovymenovaná hovorkyňa Katie Zachariová by mala zvážiť, či v tejto extrémne exponovanej funkcii vôbec chce pokračovať. Hoci sa Trump snažil tváriť empaticky a tvrdil, že sa k nej médiá zachovali nespravodlivo, jeho slová zneli ako jasná rozlúčka.
Prezident priznal, že sa so Zachariovou osobne rozprával a odporučil jej zvážiť, či je to pre ňu tá správna stolička. Podľa vlastných slov jej povedal, že pre ňu bude lepšie, ak bude jednoducho šťastná a nebude prežívať taký stres, akému čelila posledné tri dni. Hoci Trump oficiálne poprel, že by jej dal okamžitého padáka, vysokopostavený zdroj z Bieleho domu pre televíziu Fox News potvrdil, že Zachariová z pozície definitívne odchádza.
14 minút hanby a manželský prešľap
Za bleskovým koncom stojí predovšetkým jej premiérový brífing z utorka 13. októbra, ktorý sa v amerických médiách okamžite stal terčom posmechu. Trval totiž iba neuveriteľných 14 minút, pričom nová hovorkyňa stihla odpovedať len na tri otázky a z tlačovej miestnosti doslova utiekla.
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Celé vystúpenie sprevádzala obrovská neistota a korunoval ho bizarný brept, keď Zachariová pri odpovedi omylom nazvala svojho manžela „mojím prezidentom“ a vzápätí sa s rozpakmi opravovala.
Aby toho nebolo málo, okamžite sa začala pretriasať aj jej kvalifikácia. Hoci ju Trump pri predstavení hrdo označil za právničku, Zachariová musela v televíznom rozhovore priznať farbu – v Spojených štátoch totiž nikdy nezložila advokátske skúšky a nemá licenciu na výkon právnickej praxe.
Rýchlejšia ako Scaramucci?
Situácia v Bielom dome nabrala bleskový spád. Ešte v stredu pritom komunikačný tím prezidenta tvrdil, že za Zachariovou pevne stojí, a hovorca Steven Cheung ju označoval za skvelú posilu, ktorá má všetky predpoklady tlmočiť kroky vlády verejnosti. O dva dni neskôr je všetko inak.
Zachariová predtým pôsobila ako hlavná poradkyňa pre komunikáciu v spoločnosti Trump Media & Technology Group zastrešujúcej sieť Truth Social a pracovala aj na ministerstve pre vnútornú bezpečnosť. Americké médiá v tejto súvislosti okamžite vytiahli legendárny prípad Anthonyho Scaramucciho z roku 2017. Ten to na pozícii šéfa komunikácie Bieleho domu dotiahol na rovných desať dní – Zachariová však jeho „rekord“ prekonala.