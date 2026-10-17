Mestský súd Bratislava I poslal do vyšetrovacej väzby 63-ročného Rakúšana F. Sch., ktorý sa v utorok postaral o agresívny incident v nemocnici na Kramároch.
V piatok o tom rozhodol Mestský súd Bratislava I.
Opitý muž v utorok (13. 10.) fyzicky napadol 23-ročnú zdravotnú sestru na urgente v nemocnici na Kramároch v Bratislave. Utrpela zranenia v oblasti tváre, škrabance, podliatiny a opuchy vrátane psychickej ujmy. Muža polícia obvinila z trestného činu výtržníctva v súbehu s trestným činom ublíženia na zdraví.
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