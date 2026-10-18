Incident si vyžiadal okamžitý zásah bezpečnostných zložiek, uzáveru severnej dráhy a pozastavenie letov na severnej strane letiska.
V areáli letiska v Lipsku vo východnom Nemecku zrejme auto prerazilo oplotenie a vniklo do areálu, uviedol v nedeľu ráno policajný hovorca. Poškodená časť oplotenia sa nachádza v blízkosti zaparkovaných nákladných lietadiel typu Antonov, dodal. TASR o tom píše podľa agentúry DPA.
Nočná udalosť vyvolala policajnú akciu a polícia prehľadala daný priestor, ale v areáli letiska zatiaľ nenašla žiadne nepovolané osoby. Severná vzletová a pristávacia dráha bola uzavretá a zastavila sa letová prevádzka na severnej strane letiska. Polícia uviedla, že vyšetrovanie prebieha „všetkými smermi“.
V noci na 5. augusta na letisku Lipsko/Halle sa našiel dron nesúci 800 gramov trhaviny v bezprostrednej blízkosti lietadiel patriacich ukrajinskej spoločnosti Antonov Airlines. Nemecko na základe vyšetrovania a informácií spravodajských služieb v septembri z tohto hybridného útoku priamo obvinilo Rusko a oznámilo voči nemu odvetné opatrenia.