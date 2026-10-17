Boj o kreslo prešovského župana naberá na obrátkach a v zákulisí sa začínajú rozdávať karty.
Predvolebný súboj pred blížiacimi sa regionálnymi voľbami, ktoré sa uskutočnia 24. októbra 2026, vstupuje do finálnej fázy. Pozvanie do debaty v TN live odmietol súčasný župan Milan Majerský (KDH) a neprišiel ani europoslanec Milan Mazurek (Republika).
Jediným politikom, ktorý sa pred moderátora postavil, bol minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuel Migaľ, uchádzajúci sa o funkciu ako nezávislý kandidát.
Uhríkova výzva narazila na tvrdý múr
Najviac pozornosti pútala otázka možného spájania síl na národno-konzervatívnej scéne. Predseda hnutia Republika Milan Uhrík totiž verejne vyzval práve Migaľa, aby zo župných volieb vycúval a podporil ich kandidáta Milana Mazureka, čím by sa zvýšili šance na porážku súčasného vedenia kraja.
Migaľ však akékoľvek zákulisné dohody či ústupky rázne odmietol. Špekulácie o tom, že by uvoľnil cestu Mazurekovi, zmietol zo stola jednou vetou: „Idem až do konca.“ Súboj o post prešovského župana tak mieni dobojovať vo vlastnom mene bez ohľadu na tlaky súperov.
Výhrady k vláde aj spomienka na Hlas
Migaľ v relácii na otázku, či považuje Roberta Fica za dobrého predsedu vlády, uviedol, že Fico je „veľmi skúseným premiérom“.
Pri hodnotení fungovania vládneho kabinetu, ktorého je sám súčasťou, diplomaticky priznal zmiešané pocity. Neskrýval, že k mnohým veciam má vlastné výhrady, no obhajoval to tým, že súčasný stav je v princípe stále lepšou voľbou, než akú by predstavoval „chaos Igora Matoviča“.
Zároveň dodal, že neľutuje ani svoj pôvodný vstup do politiky na kandidátke strany Hlas-SD. Hoci otvorene priznal, že v politickom zákulisí zažil aj veci, ktoré človeka osobne zabolia, práve vďaka tomuto rozhodnutiu sa dnes nachádza na pozícii, z ktorej sa môže uchádzať o dôveru voličov v regióne.