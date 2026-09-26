V Nemecku zadržali osoby napojené na ruskú GRU. Skupina mala plánovať útok aj pri Prešove
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TASR
dnes 26. septembra 2026 o 10:28
Čas čítania 1:17

V Nemecku zadržali osoby napojené na ruskú GRU. Skupina mala plánovať útok aj pri Prešove

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V Nemecku zadržali osoby napojené na ruskú GRU. Skupina mala plánovať útok aj pri Prešove
Zdroj: Skyeton

Skupina údajne plánovala aj prekazený útok na dronový závod Skyeton pri Prešove

Dvaja Bulhari zadržaní po podpaľačskom útoku z 3. septembra v nemeckom Mníchove boli súčasťou skupiny napojenej na ruskú vojenskú rozviedku GRU. Skupina mala pôsobiť zo Slovenska, napísal nemecký denník Frankfurter Allgemeine Zeitung s odvolaním sa na zdroje z bezpečnostných služieb. Podľa nich plánovala aj prekazený útok na dronový závod Skyeton pri Prešove, informuje TASR podľa správy portálu The Insider.


Muž a žena z Bulharska pri incidente v Mníchove vyhodili z idúceho auta na stavenisko neďaleko sídla spoločnosti Rohde & Schwarz dve zápalné zariadenia. Spoločnosť dodáva drony ukrajinským ozbrojeným silám. Požiar sa podarilo rýchlo uhasiť.


Nemecké úrady podozrivých označili za nízkopostavených nováčikov a uviedli, že rozsah spôsobených škôd zodpovedal ich amatérskemu spôsobu vykonania útoku.


Podľa Frankfurter Allgemeine Zeitung vyšetrovatelia spojili mníchovský útok aj pokus o útok dronom zo 4. augusta na letisku Lipsko/Halle s ruskou vojenskou rozviedkou GRU. Nemecké spravodajské služby sa podľa denníka domnievajú, že operácie riadi jednotka GRU pre špeciálne aktivity, ktorá si v Európe vybudovala logistickú sieť na hybridné útoky.

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Podľa zdrojov majú za cieľ narúšať dodávky vojenského materiálu na Ukrajinu a vyvíjať tlak na európske krajiny, aby obmedzili podporu Kyjevu. GRU údajne získava operatívcov prostredníctvom platformy Telegram a platí im v kryptomenách.

Skupina mala plánovať útok aj pri Prešove

Plánovaný podpaľačský útok na výrobný závod pri Prešove prekazili príslušníci protizločineckej jednotky Úradu boja proti organizovanej kriminalite Prezídia Policajného zboru. V prípade zadržali Lotyša a Ukrajinca na Slovensku, tretieho podozrivého zaistili nemecké orgány na základe európskeho zatýkacieho rozkazu v Hamburgu.


Podľa slovenskej polície mohol útok spôsobiť rozsiahly požiar, ohroziť životy a zdravie ľudí a škodu veľkého rozsahu. V čase plánovaného útoku sa mohlo v objekte nachádzať približne 70 zamestnancov. Hodnota majetku vo výrobnej hale podľa doterajších zistení dosahuje desiatky miliónov eur.


Francúzsky prezident Emmanuel Macron vo štvrtok vyhlásil, že Francúzsko by mohlo čeliť sabotáži podobnej incidentu v Lipsku. Španielsky denník El Mundo predtým informoval, že americké spravodajské služby nedávno varovali európske vlády pred možným ruským útokom dronom proti Španielsku, Francúzsku alebo Taliansku.

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Náhľadový obrázok: Skyeton
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