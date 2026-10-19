Komunálne a župné voľby nás čakajú 24. októbra.
V mape nájdeš kandidátov na starostov, primátorov, predsedov samosprávnych krajov aj poslancov. Stačí si vyhľadať svoju obec, mesto alebo kraj a na jednom mieste si pozrieť, kto sa v októbrových voľbách uchádza o jednotlivé funkcie. Pri poslancoch si môžeš vybrať aj konkrétny volebný obvod, ak ich má samospráva viac.
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