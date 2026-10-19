VOLEBNÁ MAPA: Kto kandiduje v tvojom meste či obci? Pozri si kompletný zoznam mien
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dnes 19. októbra 2026 o 9:43
Čas čítania 0:11

VOLEBNÁ MAPA: Kto kandiduje v tvojom meste či obci? Pozri si kompletný zoznam mien

Dominik Pomichal
Dominik Pomichal
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VOLEBNÁ MAPA: Kto kandiduje v tvojom meste či obci? Pozri si kompletný zoznam mien

Komunálne a župné voľby nás čakajú 24. októbra.

V mape nájdeš kandidátov na starostov, primátorov, predsedov samosprávnych krajov aj poslancov. Stačí si vyhľadať svoju obec, mesto alebo kraj a na jednom mieste si pozrieť, kto sa v októbrových voľbách uchádza o jednotlivé funkcie. Pri poslancoch si môžeš vybrať aj konkrétny volebný obvod, ak ich má samospráva viac.

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