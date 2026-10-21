Počas víkendových nepokojov demonštranti rabovali luxusné obchody, ničili majetok a útočili na políciu.
Taliansko plánuje vyslať do Milána 500 vojakov po víkendových protestoch, ktoré prerástli do násilností. V sobotu sa očakávajú ďalšie demonštrácie.
Ľudia protestovali proti rastúcim cenám a nekvalitným verejným službám. Demonštranti sa dostali do stretov s políciou, ničili majetok a vyrabovali niekoľko luxusných obchodov. Polícia zadržala stovky ľudí vo viacerých talianskych mestách, desiatky policajtov utrpeli zranenia.
O nasadení vojakov má v utorok rozhodnúť vláda. Vojaci by mohli dočasne získať aj policajné právomoci. Vláda zároveň zvažuje sprísnenie pravidiel verejných zhromaždení a ďalšie bezpečnostné opatrenia.