Zmena sa začne v stredu večer, pričom v noci sa postupne rozprší na celom území.
Slovensko čaká výrazný zvrat v počasí. Po niekoľkých teplých a suchých dňoch príde ochladenie, výdatnejší dážď a silnejší vietor. Zmena sa začne už v stredu 21. októbra vo večerných hodinách, informuje portál iMeteo.
Streda bude spočiatku ešte slnečná a nezvyčajne teplá. Vďaka prúdeniu teplého vzduchu od juhu môžu teploty vystúpiť až na 23 °C. Pokojné počasie však dlho nevydrží. Vo večerných hodinách začne cez naše územie postupovať studený front, ktorý prinesie výraznú zmenu.
V noci zo stredy na štvrtok sa postupne rozprší na celom Slovensku. Zrážky môžu byť miestami výdatné a sprevádzať ich bude zosilňujúci vietor. Ten sa postupne stočí na severozápadný a začne k nám prúdiť chladnejší vzduch.
Najvýraznejšie ochladenie pocítime vo štvrtok, keď môžu byť teploty v porovnaní so stredou až o 10 °C nižšie. Počasie sa tak v priebehu niekoľkých hodín zmení z nezvyčajne teplého a pokojného na chladné, daždivé a veterné.