Úvod novembra a obdobie Dušičiek prinesú presne také počasie, na aké sme na cintorínoch zvyknutí.
Obdobie Pamiatky zosnulých tradične láka k nostalgii aj chladnému počasiu s prízemnými mrazmi, hmlami a ojedinelými snehovými vločkami. Portál iMeteo.sk na základe najnovších dát z európskeho strednodobého modelu ECMWF potvrdzuje, že samotný prelom októbra a novembra do tohto vzorca dokonale zapadne.
Ochladenie dorazí presne na prelome mesiacov, hoci východné Slovensko sa môže ešte chvíľu tešiť z miernejších podmienok. Počas úvodného novembrového týždňa sa denné maximá udržia v intervale od +3 do +9 °C, čo zodpovedá bežnému dlhodobému štandardu.
Teplotný skok nad 10 stupňov
Zásadná zmena v počasí udrie hneď v druhom novembrovom týždni. Do strednej Európy začne prúdiť podstatne teplejšia vzduchová hmota, ktorá vytlačí teploty nad hranicu +10 °C. Oteplenie pocíti najmä západná a severozápadná časť územia, kým na strednom a východnom Slovensku sa môže chladnejší vzduch udržať o niečo dlhšie.
Kto by očakával, že pôjde len o krátkodobý výkyv, zostane prekvapený. Tretí novembrový týždeň má podľa výpočtov pokračovať v nastavenom trende – teploty by sa mali držať o 1 až 2 °C vyššie, než býva v tomto ročnom období zvykom.
Teplo až do konca mesiaca? V hre zostáva polárny vír
Ani záver novembra podľa aktuálnych modelových predpokladov nesmeruje k predčasnému nástupu tuhej zimy. Teploty nad dlhodobým normálom by mali podľa ECMWF vytrvať až do samotného finále mesiaca.
Meteorológovia však pripomínajú, že pri mesačných výhľadoch ide o orientačnú pravdepodobnostnú prognózu odchýlok, nie o garanciu počasia na konkrétne dni. Do hry navyše môže kedykoľvek prehovoriť správanie polárneho víru v stratosfére – pokiaľ dôjde k jeho narušeniu, do vnútrozemia Európy môže nečakane preniknúť arktický mráz. Nateraz však všetko nasvedčuje tomu, že november bude výrazne miernejší, než velí tradícia.