Výstrahy potrvajú v niektorých oblastiach až do štvrtka.
Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal výstrahy prvého stupňa pred silným vetrom na horách pre viaceré okresy na severe Slovenska. V okresoch Dolný Kubín, Námestovo a Martin platia výstrahy od utorka (20. októbra) 21.00 h do stredy (21. októbra) 15.00 h. V okresoch Liptovský Mikuláš a Poprad potrvajú až do štvrtka (22. októbra) do polnoci.
Vietor môže v polohách nad pásmom lesa dosahovať v nárazoch rýchlosť 110 až 135 kilometrov za hodinu, čo zodpovedá sile víchrice. Jeho priemerná rýchlosť sa môže pohybovať od 70 do 85 kilometrov za hodinu. Hoci je takýto vietor v horských oblastiach v tomto ročnom období bežný, môže predstavovať nebezpečenstvo najmä pre turistov a horolezcov.