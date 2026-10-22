Do preventívneho bezpečnostného režimu prešli ďalšie kľúčové inštitúcie.
To, čo sa v stredu popoludní začalo ako hodinová údržba webu ministerstva vnútra, sa v priebehu večera premenilo na masívnejšiu bezpečnostnú operáciu. Úrad vlády SR oficiálne oznámil, že z dôvodu vážnych kybernetických rizík musel dočasne pozastaviť prevádzku viacerých internetových portálov a kľúčových elektronických služieb. Medzi odstavenými systémami sa ocitol napríklad Centrálny register zmlúv (CRZ) či Centrálny register projektov (CRP).
Krok nasledoval bezprostredne po varovaní Národného centra kybernetickej bezpečnosti SK-CERT a Národného bezpečnostného úradu (NBÚ). Obe inštitúcie označili situáciu za mimoriadne vážnu a vyzvali správcov internetových systémov, aby neodkladne konali. Vládni IT špecialisti začali okamžite pracovať na eliminácii rizík, aby mohli služby čo najskôr bezpečne obnoviť.
Hackeri sa pokúšajú získať kontrolu nad servermi
Jadrom problému sú čerstvo odhalené slabiny v populárnom programovacom jazyku PHP, ktorý celosvetovo zabezpečuje chod stoviek miliónov webov. Samotní vývojári technológie upozornili na nedostatky v utorok 20. októbra s tým, že závažná chyba by mohla neoprávneným osobám umožniť vzdialene spúšťať ľubovoľné príkazy priamo na serveroch.
Podľa bezpečnostných hlásení sa hackeri tieto zraniteľnosti už aktívne pokúšajú zneužívať. Pre správcov citlivých systémov to znamená jediné – rýchle preteky s časom a nutnosť nasadiť oficiálnu opravnú aktualizáciu skôr, než do databáz prenikne niekto cudzí.
Vypnutý web ZSSK aj poplach v susednom Česku
K preventívnym opatreniam sa pridala aj Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK), ktorej oficiálna stránka zostala takisto dočasne nedostupná. Národný dopravca zdôraznil, že bezpečnosť interných systémov a ochrana osobných údajov cestujúcich sú absolútnou prioritou. K opätovnému spusteniu webu pristúpi až po tom, čo technici dokončia bezpečnostné aktualizácie a otestujú ich funkčnosť.
Problém sa ani zďaleka neobmedzuje len na Slovensko. Ako upozornil portál iDnes.cz, k preventívnemu odstaveniu svojich stránok pristúpili viaceré štátne inštitúcie a vlády naprieč Európou aj vo svete vrátane Českej republiky. Prevádzkovatelia radšej dočasne volia nedostupnosť služieb, než by riskovali napadnutie systémov v čase, kedy vývojári pracujú na zabezpečení celej siete.