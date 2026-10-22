Jeden z najdesivejších prípadov náboženského fanatizmu v modernej histórii pozná súdny verdikt.
Po maratóne svedectiev a 8-hodinovom čítaní rozsudku padlo na kenskom súde rozhodnutie, ktoré uzatvára vyšetrovanie masakry v buši Shakahola. Samozvaný kazateľ Paul Nthenge Mackenzie, zakladateľ náboženskej skupiny Good News International Ministries, bol uznaný za vinného z organizovania masových vrážd 191 ľudí.
Rovnaký výrok o vine si vypočulo aj 28 jeho najbližších nasledovníkov vrátane bývalej manželky. Zarážajúcim faktom zostáva, že 190 zo 191 zavraždených obetí boli nevinné deti. Obžalovaní sa pred súdom po celý čas bránili tvrdením, že nikoho na smrť nenútili, uviedol portál Express.
Bitky na smrť a zákaz kŕmiť novorodencov
Súdny proces odkryl neľudské mechanizmy fungovania izolovanej komunity v odľahlom lese na juhovýchode Kene. Mackenzie sa stúpencami nechal titulovať ako priamy „Boží hlas“. Pravidlá boli absolútne – každý člen musel podstúpiť totálnu hladovku, ktorá mala byť jedinou vstupenkou k „stretnutiu s Ježišom Kristom pred koncom sveta“.
Svedkovia opísali prípady systematického teroru. Ak niekto hladovku porušil, prípadne chcel z tábora uniknúť, bezpečnostné zložky kultu ho bez milosti zlynčovali a dokopali na smrť.
Mrazivý je aj prípad rodičky, ktorej vedenie sekty zakázalo nakŕmiť práve narodené dieťa. Bábätko po dvanástich dňoch agónie skonalo, pričom zúfalej matke prikázali pokračovať v hladovke, aby svoje dieťa nasledovala do hrobu. Smrť v komunite bizarným spôsobom romantizovali – pohreby v lesnom poraste označovali za „nebeské svadby“.
Televízna sekta, ktorá zakázala lekárov aj školy
Bývalý šéf bezpečnostného aparátu kultu Enos Amanya Ngala, ktorý s prokuratúrou uzavrel dohodu o vine a treste, do detailov popísal masové hroby. V odľahlom lese Shakahola záchranári postupne exhumovali viac ako 400 tiel.
Miestni hrobári opisovali, že v jedinej jame nachádzali desiatky mŕtvych detí naukladaných cez seba s pevne zviazanými rukami a nohami, zabalených v provizórnych textíliách.
Mackenzie pritom svoju organizáciu budoval od roku 2003 a apokalyptickú propagandu šíril prostredníctvom vlastného televízneho kanála Times TV. Svojim prívržencom vtĺkal do hláv, že moderná medicína a školský systém sú nástrojmi diabla a biometrické občianske preukazy označoval za znak zatratenia. V roku 2019 oficiálne ukončil verejné pôsobenie a zmanipulovaných veriacich odviedol do divočiny, kde z nich urobil zajatcov vlastnej viery.
Pozostalí: Našiel som len kosti jediného syna
Pre rodiny obetí priniesol verdikt aspoň čiastočné zadosťučinenie. Pred budovou súdu v Mombase stál s fotografiami svojich blízkych aj 48-ročný Stephen Mwiti. Fanatizmus sekty ho pripravil o všetkých šesť detí, pričom jeho bývalá partnerka sedela medzi odsúdenými.
„Som rád, že boli všetci odsúdení. Všetky moje deti zahynuli v tom prekliatom lese. Zo všetkých šiestich som dokázal nájsť a dôstojne pochovať len pozostatky syna Samuela,“ povedal so slzami v očiach.
Pondelňajší verdikt za vraždy nie je pre Mackenzieho konečnou zastávkou. Vodca kultu čelí ďalším samostatným procesom, v ktorých je obžalovaný z terorizmu, násilnej radikalizácie a krutého týrania detí. O výške trestov odňatia slobody za masové vraždy rozhodne senát 6. novembra.