Kupujúci sú opatrnejší a byty v krajských mestách zdražujú pomalšie. Podľa Realitnej únie SR však ich ceny v auguste medziročne stúpli o 8,9 percenta. Má teda zmysel s kúpou čakať alebo sa radšej pokúsiť vyjednať lepšiu cenu?
Menej obhliadok, opatrnejší kupujúci a pomalšie zdražovanie. Na prvý pohľad ideálna kombinácia pre človeka, ktorý čaká na lacnejší byt. Spomalenie trhu však ešte neznamená, že ceny začali klesať.
Podľa septembrovej tlačovej správy Realitnej únie SR sa medziročný rast cien bytov v krajských mestách v auguste spomalil na 8,9 percenta. Prvýkrát od októbra 2024 tak klesol na jednocifernú úroveň. Byty však boli stále drahšie než pred rokom. Makléri navyše upozorňujú, že ubúdajú nielen kupujúci, ale aj ľudia, ktorí chcú nehnuteľnosť predať. Slabší záujem preto automaticky nevytvára tlak na plošné zlacňovanie.
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