Posielanie desiatok žiadostí denne už dávno nie je jedinou cestou k novej práci.
Zavesiť svoj životopis na internet a čakať, kým sa personalisti ozvú sami, sa na slovenskom trhu práce stáva čoraz bežnejšou stratégiou. K polovici októbra 2026 evidoval portál Profesia.sk presne 64 354 aktívnych životopisov. Nie každý má však rovnakú štartovaciu čiaru – aktivita zamestnávateľov za posledných 30 dní jasne ukazuje, že o niektoré špecializácie je doslova bitka, kým iné profily zapadajú prachom.
Strojári a stavbári sú na roztrhanie
Absolútnym víťazom v pravdepodobnosti priameho oslovenia sú strojní inžinieri, uvádza Alma Career. Ak máš toto vzdelanie a zverejnený životopis, šanca, že sa ti ozve recruiter, je až 30-percentná. Zamestnávatelia si za uplynulý mesiac prezreli 110 životopisov z celkových približne 360 dostupných profilov v tejto kategórii.
V tesnom závese nasledujú ďalšie technické a ekonomické pozície:
- Hlavný účtovník – 28 % šanca na oslovenie
- Stavbyvedúci – 27 % šanca
- Rozpočtár a kalkulant stavieb – 27 % šanca
- Daňový poradca – 26 % šanca
Do prvej desiatky najžiadanejších kandidátov sa prebojovali aj stavební inžinieri a revízni technici. Ak ovládaš remeslo, technické normy alebo zložité tabuľky, personalisti po tebe siahnu prakticky okamžite.
Kancelársky paradox: Všetci chcú do officu
Dáta zároveň odhalili obrovskú priepasť medzi tým, po akej práci túžia Slováci, a tým, čo reálne vyžaduje biznis. Najčastejšie hľadanou pozíciou medzi uchádzačmi je totiž administratívny pracovník. Tento cieľ má vo svojom profile uvedený až každý štvrtý človek (celkovo 16-tisíc životopisov). Medzi populárne voľby patria aj pozície asistenta, predavača, recepčného či pokladníka.
Personalisti síce klikajú aj na tieto profily – administratívnym pracovníkom otvorili za mesiac vyše 2 200 životopisov – no v pomere k obrovskej mase záujemcov je šanca na úspech podstatne nižšia. Kým pri administratíve firmy nazreli len do zhruba 14 % profilov, pri technických inžinieroch to bol viac než dvojnásobok. Na trhu je skrátka „kancelárskych ľudí“ priveľa, zatiaľ čo odborníci s technickým vzdelaním chýbajú.
Kto najviac prečesáva databázy?
Najhladnejšie po nových talentoch sú agentúry zamerané na sprostredkovanie práce a personálne poradenstvo, ktoré od začiatku roka zaznamenali 30-tisíc unikátnych otvorení životopisov. Druhú priečku obsadili firmy z finančného poradenstva a poistenia s takmer 13-tisíc zobrazeniami a trojicu uzatvára sektor dopravy a logistiky s 12-tisíc prezretými profilmi.
Zaujímavý rozdiel je aj v počte firiem, ktoré databázy aktívne prehľadávajú. Kým v poisťovníctve iniciatívne hľadalo nových ľudí iba 16 spoločností, v IT sektore ich bolo 163 a v strojárstve dokonca až 203 rôznych zamestnávateľov.